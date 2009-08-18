حیدری و روحی در کنگره جهانی ورزشهای همگانی شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزالدین حیدری رئیس و میترا روحی نایب رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی به منظور حضور در کنگره جهانی ورزشهای همگانی روز پنجم شهریورماه تهران را به مقصد چین تایپه ترک خواهند کرد.

قرار است رئیس و نایب رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی کشور در این نشست به ارائه دستاوردها و نتایج فعالیت یک ساله این فدراسیون بپردازند و گزارشی از همایشهای پیاده روی برگزار شده طی یک سال اخیر را ارائه دهند.

عملکرد فدراسیون ورزشهای همگانی به ویژه در چند سال اخیر از دیدگاه کشورهای همسایه بسیار مطلوب بوده به طوریکه چند کشور همسایه خواهان تبادل اطلاعات ومشاوره از فدراسیون ورزشهای همگانی کشورمان شده اند. نمونه بارز این کشورها سفر رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی به کشورمان در تیرماه سال جاری به همین منظور بود.