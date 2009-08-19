پارک علم و فناوری در دانشگاه لرستان احداث می شود

علیرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: برای ایجاد پارک فناوری در دانشگاه لرستان زمینی در محل دانشگاه لرستان واقع در منطقه کمالوند لرستان در نظر گرفته شده است و تاکنون نقشه برداری این زمین انجام گرفته و مهندس مشاور کار نیز انتخاب شده است.

وی افزود: در اعتبارات سال جاری 238 میلیون تومان برای احداث این پارک در نظر گرفته شده است و ظرف پنج ماه آینده طرح جامع پارک علم و فن آوری آماده خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: از سال 84 دانشگاه لرستان پیگیر کار پارک علم و فناوری بوده است که در سفر دور دوم هیئت دولت به استان لرستان این پروژه به تصویب رسید.

محمد هادی مشکات السادات خاطرنشان کرد: برای این پروژه 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که 250 میلیون آن توسط استانداری لرستان و 250میلیون تومان دیگر توسط وزارتخانه تامین خواهد شد.

وی یادآور شد: تاکنون وزارتخانه برای احداث پارک علم و فناوری 35 میلیون تومان را به دانشگاه لرستان اختصاص داده است.