افزایش گرایش به مصرف شیشه تهدیدی جدی علیه جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود زاهدیان با اعلام این مطلب گفت: امروزه شبکه ‌های قاچاق با افزایش تولید هروئین فشرده و انتقال آن به داخل کشور سعی در تغییر الگوی مصرف کشور دارند که حمل و نقل ساده این ماده مخدر شیمیایی، آسیب پذیری بیشتر آن برای جمعیت معتادان و نیز سودآفرینی فراوان از جمله انگیزه‌های این شبکه‌ها در افزایش قاچاق این ماده مخدر است.

مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از مشکلات موجود در زمینه اعتیاد را افزایش گرایش معتادان به مصرف ماده مخدر شیشه ذکر کرد و گفت: استفاده از این ماده مخدر صنعتی تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود و در این راستا نیز تمهیدات لازمی اندیشیده شده است تا در برخورد با شبکه های قاچاق اقدامات جدی‌تری انجام شود.

وی ادامه داد: اقشار جامعه به‌ویژه نسل جوان به سخنان فریبکارانه عناصر این شبکه ها مبنی بر ایجاد لاغری یا افزایش توان ذهنی و جسمی در قبال مصرف شیشه توجهی نکنند زیرا وابستگی به مواد روانگردان مشکلات آنان را دوچندان خواهد کرد.

زاهدیان به عدم درمان قطعی معتادان شیشه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون پروتکل درمانی یا دارویی مشخصی برای بهبود این بیماران پیدا نشده و این از مباحث قابل توجهی است که افراد بیمار باید به آن توجه کنند زیرا این مشکل، یک خطر جدی و بزرگ برای آنان و جامعه محسوب می‌شود.

وی از مردم خواست در صورتی که از نوع فعالیت شبکه‌‌ای اطلاع پیدا کردند مراتب را به ستادهای خبری پلیس، پلیس 110 و پلیس مبارزه با مواد مخدر اطلاع دهند تا به نحو احسن با این شبکه ها در جهت ارتقاء امنیت اجتماعی برخورد و زمینه برای پاکسازی محلات و مناطق از لوث وجود این شبکه‌ها فراهم شود.