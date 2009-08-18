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۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

کشتی فرنگی جهان –دانمارک

اردوی تیم ملی از فردا آغاز می شود/ ترکیب نهایی اول شهریور مشخص می شود

اردوی تیم ملی از فردا آغاز می شود/ ترکیب نهایی اول شهریور مشخص می شود

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای جهانی دانمارک از چهارشنبه در محل خانه کشتی تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو که از روز چهارشنبه در محل خانه کشتی تهران آغاز می شود قرار است تا روز 11 شهریور ماه ادامه پیدا کند.

ملی پوشان فرنگی کار پس از این اردو تا پیش از حضور در دانمارک یک مرحله اردوی دیگر را در برنامه دارند و قرار است اردوی مرحله جدید از روز 16 شهریورماه تا زمان اعزام به دانمارک ادامه پیدا کند.

کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی قصد دارد ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی را تا روز اول شهریورماه مشخص کند و تنها ابهام های باقی مانده برای کادر فنی اوزان 66 و 84 کیلوگرم است. رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 2 تا 4 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.

کد مطلب 931756

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