800 مبلغ به مناطق محروم خوزستان اعزام می شوند

حجت الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این مبلغان در 98 باب خانه عالم احداث شده در روستاها و برخی خانه های استیجاری مستقر می شوند و در ماه رمضان اقدام به برپایی نماز جماعت و پاسخگویی به سئوالات شرعی شهروندان می کنند.

وی افزود: باید برای بیمه انقلاب روحانیت را تقویت کرد زیراحضور موثر روحانیت عرصه را برای ورود آسیبهای دشمنان تنگ می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با بیان مفاهیم قرآن در جامعه، زمینه رشد فراهم می شود و می توان به سوی کمال گام برداشت که در این راستا بهترین افراد برای بیان مفاهیم قرآن، روحانیون هستند.

وی برنامه تفسیر قرآن کریم در ماه مبارک رمضان را برای ائمه جماعات مساجد تشریح و خواستار همکاری آنان برای اقامه این امر معنوی در مساجد شهرستان اهواز شد.