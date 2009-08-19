  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

800 مبلغ به مناطق محروم خوزستان اعزام می شوند

800 مبلغ به مناطق محروم خوزستان اعزام می شوند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات خوزستان گفت: به منظور ترویج فرهنگ محمدی و پاسخگوئی به مسائل شرعی در مناطق محروم این استان، 800 مبلغ در ماه رمضان به مناطق مختلف خوزستان اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این مبلغان در 98 باب خانه عالم احداث شده در روستاها و برخی خانه های استیجاری مستقر می شوند و در ماه رمضان اقدام به برپایی نماز جماعت و پاسخگویی به سئوالات شرعی شهروندان می کنند.

وی افزود: باید برای بیمه انقلاب روحانیت را تقویت کرد زیراحضور موثر روحانیت عرصه را برای ورود آسیبهای دشمنان تنگ می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با بیان مفاهیم قرآن در جامعه، زمینه رشد فراهم می شود و می توان به سوی کمال گام برداشت که در این راستا بهترین افراد برای بیان مفاهیم قرآن، روحانیون هستند.

وی برنامه تفسیر قرآن کریم در ماه مبارک رمضان را برای ائمه جماعات مساجد تشریح و خواستار همکاری آنان برای اقامه این امر معنوی در مساجد شهرستان اهواز شد.

کد مطلب 931764

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها