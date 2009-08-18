"'گفتاری در باب آگاهی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع آگاهی و هوشیاری در سالهای اخیر به یکی از مهمترین و مباحثه‌برانگیزترین حوزه‌ها در فلسفه بدل شده است.

بسیاری از فیلسوفان، هوشیاری و آگاهی را پدیده‌ای صرفا فیزیکی قلمداد می‌کنند که این موضوع بیشتر گریزی از تبیین علمی آن است.

از طرف دیگر، اگر هوشیاری و آگاهی را پدیده‌ای غیر فیزکی به شمار آوریم، خود این موضوع منجر به مسایل و معضلات گسترده‌تر دیگری می‌شود.

حال سوال این است که اگر هوشیاری و آگاهی را غیر فیزیکی قلمداد کنیم، چگونه می‌توانیم آنرا توضیح دهیم و تبیین کنیم؟

این کتاب این موضوعات و سوالات مطرح شده را به صورت عمیق و علمی مورد بحث قرار می‌دهد.

کتاب برای بررسی موضوع آگاهی و هوشیاری از متون کلاسیک و اخیر در این حوزه موضوعی بهره برده است.

در این کتاب دیدگاه‌های فیزیکی و بدیلهای غیر فیزیکی به موضوع هوشیاری و آگاهی مورد توجه و اهتمام بوده است.