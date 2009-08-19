به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمدحسین آقاجانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تعداد مساجد شهری و روستایی این استان را بالغ بر هزار و 751 باب عنوان کرد و اظهار داشت: 315 باب از این مساجد شهری و هزار و 436 باب نیز روستایی هستند.

وی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را مهمترین دلیل غبارروبی مساجد برشمرد و افزود: در این طرح ضمن غبارروبی دیوارها، شستن فرش و پاکیزه کردن چلچراغ مساجد، از محراب، منبر و حیاط مساجد نیز گردگیری خواهد شد.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به تکمیل پرونده 75 درصد مساجد استان اردبیل در سازمان تبلیغات اسلامی بیان داشت: همچنین این مساجد اقدام به تشکیل هیئت امنای خود کرده ‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 366 مسجد دارای روحانی است، اضافه کرد: در حال حاضر به 104 نفر روحانی برای تبلیغ و نشر معارف اسلامی در مساجد نیازمند هستیم.

آقاجانی با گرامیداشت هفته جهانی مساجد، مسجد را محور و سنگری مقدس دانست و خاطرنشان کرد: در حرمت و جایگاه مسجد همین امر کافی است که بدانیم مساجد بزرگترین میدان برای تربیت بزرگان و اندیشمندان الهی بوده است.

این مسئول در پایان مسجد را محل رسیدن به خودسازی اعلام کرد و با دعوت از مومنان برای اجرای بهتر این طرح خاطرنشان کرد: در کنار آراستگی معنوی مساجد باید زیبایی آن را مدنظر قرار داد تا مومنان با ورود به این محل امن رایحه خوش عبادت و یکتاپرستی را استشمام کنند.