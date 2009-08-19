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۲۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

‌هزار مسجد در اردبیل غبار‌روبی می‌شود

‌هزار مسجد در اردبیل غبار‌روبی می‌شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از غبارروبی بیش از هزار مسجد استان در قالب طرح غبار‌روبی مساجد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمدحسین آقاجانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تعداد مساجد شهری و روستایی این استان را بالغ بر هزار و 751 باب عنوان کرد و اظهار داشت: 315 باب از این مساجد شهری و هزار و 436 باب نیز روستایی هستند.

وی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را مهمترین دلیل غبارروبی مساجد برشمرد و افزود: در این طرح ضمن غبارروبی دیوارها، شستن فرش و پاکیزه کردن چلچراغ مساجد، از محراب، منبر و حیاط مساجد نیز گردگیری خواهد شد.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به تکمیل پرونده 75 درصد مساجد استان اردبیل در سازمان تبلیغات اسلامی بیان داشت: همچنین این مساجد اقدام به تشکیل هیئت امنای خود کرده ‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 366 مسجد دارای روحانی است، اضافه کرد: در حال حاضر به 104 نفر روحانی برای تبلیغ و نشر معارف اسلامی در مساجد نیازمند هستیم.

آقاجانی با گرامیداشت هفته جهانی مساجد، مسجد را محور و سنگری مقدس دانست و خاطرنشان کرد: در حرمت و جایگاه مسجد همین امر کافی است که بدانیم مساجد بزرگترین میدان برای تربیت بزرگان و اندیشمندان الهی بوده است.

این مسئول در پایان مسجد را محل رسیدن به خودسازی اعلام کرد و با دعوت از مومنان برای اجرای بهتر این طرح خاطرنشان کرد: در کنار آراستگی معنوی مساجد باید زیبایی آن را مدنظر قرار داد تا مومنان با ورود به این محل امن رایحه خوش عبادت و یکتاپرستی را استشمام کنند.

کد مطلب 931782

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