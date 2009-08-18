ترم آینده آرامترین زمان دانشگاهها / قطب نمای دل اقلیتی در دانشگاه به سوی کاخ سفید است

در دانشگاه اقلیتی حضور دارد که قطب نمای دلشان به سمت کاخ سفید می‌ایستد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدیان در مراسم اختتامیه دهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور با بیان این که هویت اصیل دانشجوی اسلامی مظهر یکی از آیات قرآن است اظهار داشت: نکته دیگر در خصوص دانشگاه این است که باید بدانیم که نسبت به دانشگاه دو نگاه متفاوت وجود دارد. نگاه اول نگاهی واقعی است که بر اساس آن دینداران و فرزندان انقلاب در دانشگاه حرف اول را می‌‌زنند که این افراد رویشها و نسل سوم این انقلاب هستند. نسل سومهایی که پایبند‌تر و اصولگرا‌تر از نسل اول و دوم انقلاب بوده و اکنون در دانشگاهها حضور دارند.

وی اضافه کرد: نگاه دیگر یک نگاه ساختگی و واهی عده‌ای است که آرزو دارند دانشجو را مقابل این واقعیت قرار دهند. اگرچه در دانشگاه اقلیتی حضور دارد که قطب نمای دلشان به سمت کاخ سفید می‌ایستد اما این عده باید بدانند که این حقیقت دانشگاه ما نیست چرا که جریان عمومی دانشگاه جریان نیروهای ارزشی و دل‌بسته به انقلاب اسلامی است.

ترم آینده آرامترین زمان در دانشگاههای کشور است

محمدیان با تاکید بر اینکه اگر دانشجویان جریان اصیل انقلاب در دانشگاه حرکت کند، اینها از بین خواهند رفت، تصریح کرد: مطمئناً ترم آینده آرامترین زمان در دانشگاههای کشور است زیرا این دلبستگان به کاخ سفید حقیرتر از آن هستند که در مقابل این جریان اصیل قدرت ایستادن داشته باشند چرا که نیروهای این جریان اصیل افرادی هستند که در راه اعتقاداتشان جان خود را نیز می‌دهند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان اینکه دانشجویان ترم جدید را با شور و نشاط بسیاری شروع خواهند کرد، گفت: جریان‌های مقابل و افرادی که سعی داشتند با نام دموکراسی سیاه‌ترین استبدادها را در کشور نهادینه کنند، باید بدانند که نیروهای ارزشی ما در دانشگاهها از کسانی که به رای مردم بی‌احترامی کردند و می‌خواستند افتخار ملت را خراب کنند، طلب‌ کار خواهند بود و این پرچم طلب ‌کاری افراشته ‌تر از هر زمان دیگری است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با تاکید بر اینکه جریان دانشجویی از کسانی که افتخار حضور کم‌ نظیر و 85 درصدی مردم در پای صندوق‌های رای را این‌گونه با شبهات و تردید‌ها آغشته کردند، مطالبه‌ گر است، اضافه کرد: جریان دانشجویی با فضای دانشگاهها در مهر‌ماه نمی‌گذارند کسانی که نه جمهوریت و نه اسلامیت را قبول ندارند و تمام صحبت‌هایشان توهماتی بیش نبوده به رای ملت پشت‌ پا زده و لجبازی کنند و خواهیم دید که جریان اصلی و اسلامی دانشجویان چگونه مدیریت فرهنگی و سیاسی دانشگاه را در دست می‌گیرند.

تشکلهای اسلامی دانشجویان ، انصار خداوند هستند

وی با بیان این که تفاوت تشکلهای اسلامی دانشجویان با دیگر تشکلها هویت یاری دهنده آنها نسبت به خداوند است گفت: شما دانشجویان وارد میدان پر خطری شده اید ولی نباید فردی عمل کنید. باید در پی شناخت جایگاه خود و شناختن تیم و حریف مقابل باشید در غیر این صورت شکست خواهید خورد. اگر شخص خطا کار را برانیم بازنده میدان حق و باطل هستیم.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: مدعیان دموکراسی به دنبال نهادینه کردن سیاهترین و ننگین ‌ترین استبداد هستند و می‌خواهند افتخار انتخابات بزرگ ملت را لکه ‌دار کنند که در آینده ‌ای نزدیک دانشجویان به طور قطع پرچم مطالبه گری را در مقابل آنها بر می‌افشانند.

وی اضافه کرد: اگر قرار بود انتخابات به میل آنها صورت گیرد که دیگر انتخابی نبود و این آغاز استبدادی ننگین و پست‌تر از چکمه‌های رضاخانی است.

اغتشاشات اخیر در ساحت دانشگاه را به شدت پیگری می‌کنیم

حجت الاسلام محمدیان پیگیری اغتشاشات اخیر و بانیان آن را مهم دانست و گفت:‌ به طور قطع با افرادی که به ساحت دانشگاه وارد شدند و مشکلاتی را ایجاد کردند به خصوص در کوی دانشگاه برخورد و به شدت موضوع را پیگیری می‌کنیم و معتقدم از دو جهت باید با متخلفان اغتشاشات در دانشگاه‌ها برخورد شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ادامه داد: در درجه اول باید با افرادی برخورد شود که تصور می‌کنند دانشجویان پیاده نظام احزاب سیاسی هستند و از احساسات پاک دانشجویی برای تضعیف ارکان نظام استفاده می‌کنند که به طور قطع این افراد خائنند. گروه دیگر افرادی هستند که به حریم دانشگاه تجاوز و دانشجوی مومن و انقلابی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند که این مسائل باید پیگیری شود.

حجت الاسلام محمدیان با اظهار امیدواری از اینکه دانشجویان با روشنگریهای خود مسیر انقلاب اسلامی و یاد امام راحل را زنده نگاه می‌دارند آرزوی شادابی و نشاط نویی را در فضای دانشگاه از خداوند متعال خواستار شد.

مراسم اختتامیه دهمین نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور با حضور حجت الاسلام محمد محمدیان، صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، الهی مشاور و معاون وزیر اطلاعات و جمعی از دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.