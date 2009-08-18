تا 40 سال دیگر در افغانستان نمی مانیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "دیوید ریچاردز" روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد : گزارشهای منتشر شده درباره حضور نظامیان بریتانیایی تا 40 سال دیگر در افغانستان آن چیزی نیست که من گفتم و در تناقض با باورهایم است.

آنتی وار در ادامه می افزاید : با افزایش آمار تلفات نظامیان انگلیسی به 201 نفر، بسیاری از مردم انگلیس خواهان حضور نظامیان خود در این کشور جنگ زده نیستند.

بر اساس یک نظرسنجی، مشخص شد که 58 درصد مردم انگلیس خواهان خروج نظامیان بریتانیایی از افغانستان هستند و ادامه عملیاتهای نظامی در این کشور را پوچ و بیهوده می دانند.

این در حالی است که دو سوم از اعضای حزب جمهوریخواه آمریکا موافق جنگ در عراق و افغانستان هستند و تمام تلاش خود را برای افزایش خشونتها انجام می دهند.

همچنین وزیر دفاع انگلیس روز گذشته با رد کردن سخنان مقامهای این کشور درباره حضور نظامیان انگلیسی در افغانستان تا سه دهه دیگر اعلام کرد ارتش بریتانیا تا یک سال آینده از این کشور جنگ زده خارج می شوند.

"باب اینس ورث" اظهارات ژنرال دیوید ریچاردز فرمانده جدید ارتش انگلیس مبنی بر احتمال باقی ماندن نیروهای انگلیس در 30 تا 40 سال آینده را توجیه ناپذیر خواند.