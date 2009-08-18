پروژه تعریض بزرگراه آبعلی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در این مراسم با شرح کلی این پروژه گفت: احداث بزرگراه تهران - آبعلی حد فاصل ترمینال شرق تا تقاطع شهید بابایی در ضلع شمال شرق تهران به صورت تردد شرق به غرب و بالعکس قرار دارد ، این محور در قسمتی از مسیر دارای کندرو جهت دسترسی به ده خجیر، سازمان هوا و فضا و کارگاهها و کارخانجات حاشیه بزرگراه است .

احمد دنیا مالی در خصوص اهداف این پروژه افزود: سازماندهی تنها ورودی شهر تهران از شمال شرق ، دسترسی به ترمینال شرق ، سه ‌راه آزمایش بزرگراه شهید بابایی، اصلاح قسمتی از کمربندی شرق تهران توسط پروژه تعریض آبعلی از جمله اهداف این پروژه است.

وی ادامه داد : جمع آوری آبهای سطحی فصلی و سطحی با ادامه احداث کانال سرخه حصار و دسترسی به ده خجیر ، پارک سرخه حصار و سازمان هوا و فضا از دیگر اهداف این پروژه است.

به گفته وی اجرای باند شمالی و جنوبی بزرگراه تهران - آبعلی و اجرای کانال سرخه‌ حصار دو بخش اصلی این پروژه است.

معاون شهردار تهران درباره تأثیرات ترافیکی این پروژه گفت : تسریع در عبور و مرور ماشین‌آلات در شمال شرق تهران، تخلیه بار ترافیکی منتهی به سه راه آزمایش، اتصال شهید یاسینی به بزرگراه شهید بابایی و کاهش تصادفات جاده‌ای در مسیر جاده دماوند با اجرای پروژه فوق از موارد مؤثر در ترافیک این منطقه است .

دنیا مالی در خصوص مشخصات فنی این پروژه افزود: پروژه تعریض بزرگراه آبعلی دارای دو باند (چهارخطه) تندرو شمالی و جنوبی هرکدام به طول 2 هزار و 808 متر و رفوژ میانی به عرض 4 متر و یک کندرو به عرض 8 متر جهت دسترسی محلی در ضلع جنوبی است .

وی اظهارداشت: هزینه رفع معارض تأسیساتی شامل 376 میلیون ریال و هزینه رفع معارض ملکی این پروژه 40 میلیارد ریال است که در مجموع هزینه اجرای این پروژه 55 میلیارد ریال برآورد شده است .

دنیا مالی ادامه داد : اگر رفع معارض در این پروژه به طول نمی انجامید این پروژه یک سال زودتر افتتاح می شد اما با این حال باز هم ازنظر زمان بندی قابل قبول است .