دو میلیون دفترچه برای دانش آموزان چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

رحمت الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: سهمیه استان برای توزیع دفترچه در بین دانش آموزان استان دو میلیون و 500 جلد می باشد.

وی افزود: برای ماه مبارک رمضان سازمان بازرگانی به اندازه کافی برنج و روغن خریداری کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این مقدار برنج و روغن در بازار با دو شبکه توزیع عرضه مستقیم کالا و و فروشگاه های معتبر در شهرهای استان توزیع می شود.

صفری هدف از خرید این کالاها را که به قیمت مناسب در سطح استان توزیع کردند، تنظیم بازار در ایام مبارک رمضان دانست.

معاون داخلی سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با مسئولیت و اجرایی امور صنفی در نیمه اول ماه مبارک رمضان در شهرهای مرکزی استان بر پا خواهد شد و قیمتهای این محصولات ارائه شده در این نمایشگاه پایین تر از قیمت بازار است.



