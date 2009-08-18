راهیابی دو جودوکار گلستانی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، "محمدعلی نودهی" و " امیر فرزانه حصاری" برای حضور در دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کاتا جهت اعزام به مسابقات جهانی دعوت شدند و " داوود میقانی" مربی گلستان نیز در این اردو شرکت دارد.



مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان انتخابی گلستان با قهرمانی تیم کردکوی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره مسابقات 51 کشتی گیر در چهار دوره و با انجام 58 کشتی در اوزان مختلف به رقابت پرداختند و در نهایت تیم کردکوی با 61 امتیاز قهرمان شد و تیمهای گرگان با 60 و علی آباد با 55 امتیاز دوم و سوم شدند.



در وزن 55 کیلو، ابراهیم تاش شمس آبادی از بهاران، مهدی محمدی از علی آباد، رضا سبزی از گرگان و سیدمحمدحسین عقیلی از کردکوی،60 کیلو: وحید اسلانی از علی آباد، سیروس فرهادی از گرگان، سید سعید میری از کردکوی و موسی اصلانی از تیم آزاد.

66 کیلو: بشیر امیر خانی از تیم آزاد، علی کیانی از کردکوی، جواد سعیدی فراز تیم آزاد و رضا جهانگیراغلی از گرگان، 74 کیلوگرم، مهرشاد رستاقی از گرگان، جواد یوری از کردکوی، سعید مرتضوی از تیم آزاد و محمد عامریان از تیم آزاد.

84 کیلو: فردوس فرهادی از گرگان، ایمان مازندرانی از کردکوی، محمود خان بیکی از تیم آزاد و صالح رهبری از تیم آزاد، 96 کیلو، محمدمصدق از کردکوی، ابوالفضل اخلی از علی آباد، امین خاری (آزاد)، رحیم کشیری.



120 کیلو، مجتبی شاهی فر (آزاد)، جواد سوخته سرایی از علی آباد، غالم سیاوشی از گرگان و محمود قائمی از کردکوی.