فینالیستهای مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، پیش از ظهر سه شنبه با برگزاری دیدارهای نیمه نهایی 13 تیم از استانهای مختلف به فینال این رقابتها راه یافتند.

تیمهای خوزستان با 21 امتیاز، کرمانشاه 20 امتیاز، لرستان 18 امتیاز، مازندران 14 امتیاز، گیلان 12 امتیاز، توابع تهران 11 امتیاز، کردستان هشت امتیاز، کرمانشاه هفت امتیاز، خراسان رضوی هفت امتیاز، کرج شش امتیاز، گلستان شش امتیاز، اصفهان پنج امتیاز و بوشهر با سه امتیاز در مرحله نهایی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

همچنین تیمهای فوق هر کدام به ترتیب با سه، چهار، سه و بقیه هر کدام با یک بوکسور در فینال مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور سه شنبه حضور خواهند یافت.

این مسابقات به صورت انفرادی و تک حذفی برگزار می شود اما نتایج آن به صورت تیمی و امتیاز بندی محاسبه می شود و بر همین اساس طبق تیمهای مختلف طبق امتیازات کسب شده در جدول رده بندی قرار دارند که خوزستان، کرمانشاه، لرستان و مازندران به ترتیب در حال حاضر رتبه های اول تا چهارم این رقابتها را کسب کرده اند.

بنابراین تیمهای تهران و آذربایجان غربی هر کدام با هشت امتیاز و مرکزی با پنج امتیاز در جدول رده بندی قرار دارند اما با توجه به اینکه بوکسوری در مرحله فینال ندارند و در صورت عدم موفقیت تیمهای هم امتیاز آنان یا کمتر از آنان با داشتن بوکسور در فینال، این تیمها همچنان جایگاه خود را در جدول در پایان مسابقات با توجه به امتیازی که در طول رقابتها کسب کرده اند، حفظ خواهد کرد.

جدول رده بندی در فینال مسابقات حتی در صورت موفقیت تیمهایی که دارای یک بوکسور نیز هستند جا بجایی قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

مازندران نیز در این مسابقات به عنوان تیم میزبان با سه بوکسور در اوزان 54، 81 و 91 کیلوگرم به نامهای سیداسماعیل احمدی، افشین اردشیری و فرزاد مهرزاویه و با 14 امتیاز در جایگاه چهارم جدول به فینال راه یافته است.

رقبای مازندران در اوزان 54 و 81 از کرمانشاه و 91 کیلو از تیم توابع تهران هستند و به نظر کارشناسان این رشته احتمال صعود مازندران به سومی کشور با توجه حضور بوکسور کرمانشاهی ملی پوش در وزن 54 کیلوگرم بعید به نظر می رسد.