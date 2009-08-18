استمرار دروغ پراکنی ساندی تایمز وابسته به صهیونیست ها در ارتباط با لاکربی

یک منبع مطلع رسانه ای نسبت به پرونده لاکربی در خصوص خبر منتشره در هفته نامه ساندی تایمز مبنی بر احتمال ارائه اسنادی توسط وکلای عامل بمب گذاری لاکربی برای متهم کردن دخالت ایران در این حادثه اظهار داشت: هر چند اخبار منتشره از سوی هفته نامه ساندی تایمز به علت شهرت تاثیر پذیری این هفته نامه از محافل صهیونیستی همواره فاقد ارزش حرفه ای و نیز در واقع تکرار ادعاهای قبلی رسانه هاای صهیونیستی - استعماری بوده و عاری از واقعیت و بدون استناد به مستندات محکمه پسند حقوقی - قضایی می باشد و در واقع بر مبنای سناریو پردازی های مغرضانه طراحی شده و معمولا اینگونه گزارش ها هر از چند گاهی توسط رسانه های وابسته به صهیونیست ها در خدمت اهداف دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی پردازش مجدد می گردد.

این منبع رسانه ای افزود: موضوع حادثه لاکربی قبلا توسط مرجع قضایی ذیربط (فارغ از ماهیت دعوی طرفین و حکم صادره و نیز صرفنظر از مبانی حقوقی، روند رسیدگی و منابع استنادی دادگاه رسیدگی کننده) مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته و احکام قطعی قضایی صادر و به موقع اجرا گذاشته شده است. ضمن آنکه علی رغم طرح ادعاهای کذب مشابهی در همان زمان، طی فرآیند قضایی مربوطه هیچگونه اتهامی علیه اتباع کشورمان طرح و اثبات نگردیده است.

این منبع رسانه ای در پایان خاطر نشان کرد: این پرونده تحت شمول اصول حقوقی closed case (قضیه امر مختومه) بوده و اصولا طرح مجدد هر گونه ادعای مشابه در این رابطه بی پایه و اساس و مغایر با اصول مسلم حقوقی - قضایی می باشد.