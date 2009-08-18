دو هزار مکان مذهبی گلستان غبارروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدعلی میرباقری ظهر سه شنبه در ستاد برنامه های هفته دولت در این اداره کل افزود: این مراسم به طور نمادین در سه مسجد الرضا (ع)، مسجد جامع و مسجد امیر (ع) با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

وی اظهار داشت: این آئین مبارک همه ساله از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی در کلیه مساجد اجرا می شود و این اداره کل برنامه های متنوعی در آستانه ماه مبارک رمضان و هفته دولت برگزار می شود.

به گفته باقری، این مراسم در سطح استان و شهرستانهای تابعه برگزار می شود که اعزام مبلغ و مبلغه و ختم قرآن کریم از جمله آن است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: ختم قرآن کریم روز دو شهریور ماه در فاطمیه مینودشت ساعت 16، گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی در سه شهریور ماه در سالن آمفی تئاتر اداره کل ساعت 17، محفل انس با قرآن در فاطمیه شهرستان رامیان ساعت 16، مسجد جامع روستای قورچای آزادشهر ساعت 21 در مسجد جامع بندگز بعد از نماز مغرب و عشاء از دیگر برنامه هاست.

وی یادآور شد: مراسم بزرگداشت روز کارمند و تجلیل از کارمندان سازمان چهار شهریور ماه سالن آمفی تئاتر اداره کل ساعت 19 عصر، مراسم گرامیداشت هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفت شهریور ماه در مسجد جامع نوده، مسجد جامع آزادشهر و مسجد جامع نگین شهر همزمان با نماز مغرب و عشاء بخشی از برنامه هاست.

وی عنوان کرد: محفل انس با قرآن مسجد روستای تاتار علیا شهرستان رامیان بعد از نماز مغرب و عشا، گفتمان دینی با موضوعیت پوشش و نگاه از دیدگاه قرآن هشت شهریور ماه سالن آمفی تئاتر اداره کل، ساعت 10 صبح و مراسم گرمیداشت هفته دولت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در مسجد قائمیه شهرستان گنبد ساعت 11 صبح از دیگر برنامه هاست.