امسال 24 مدرسه در کرج به صورت هیئت امنایی اداره می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر سه شنبه در نود و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش کرج در دفتر امام جمعه این شهرستان اظهار داشت: در اجرای این طرح از هر ناحیه شش مدرسه به تفکیک دو مدرسه از هر مقطع به صورت هیئت امنایی اداره می شوند که در مجموع در این کلانشهر 24 مدرسه انتخاب شده اند.

وی افزود: از سال تحصیلی جدید مدارسی که به عنوان هیئت امنایی انتخاب شده اند، در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به ترتیب 50، 100 و 150 هزار تومان هنگام ثبت نام از دانش آموزان شهریه دریافت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: افراد بی بضاعت می توانند این شهریه ها را به صورت اقساط به مدیر مدرسه بپردازند همچنین مدیر هر مدرسه می تواند تا سقف 35 درصد به افراد نیازمند تخفیف دهد.

کولیوند بیان داشت: با اجرای این طرح ساعت رسمی حضور دانش آموزان در مدرسه افزایش می یابد و دانش آموزان تا ساعت 14 در مدرسه می مانند.

معاون استاندار و فرماندار کرج عنوان کرد: مدیران مدارس باید با برخورد مناسب با اولیا دانش آموزان آنها را نسبت به پرداخت شهریه مذکور توجیه کنند.

بخش خصوصی با کانونهای فرهنگی تربیتی کرج همکاری می کند

همچنین در بخش دیگری از این مراسم رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرج و دبیر کمیته نوآوری و پژوهشی شورای آموزش و پرورش از روند اجرای طرح "تتا" تقویت، توسعه و ابتکار در این کلانشهر خبر داد و اعلام کرد: همکاری بخش خصوصی و عوامل اجرای طرح تتا در کرج با کانونهای فرهنگی و تربیتی باعث افزایش رونق بخش خصوصی می شود.

غلامرضا نجفی افزود: مسئول اجرای این طرح می تواند طی رایزنی با کانونهای فرهنگی و تربیتی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج کلاسهای مختلف آموزشی، نوآوری و پژوهشی را در این مراکز برگزار کند.

وی ادامه داد: حداقل به مدت شش ماه این طرح به صورت پایلوت اجرا می شود و صورت موفق بودن، به صورت دائم اجرا خواهد شد.