اکبر منصورفلاح کارگردان این مجموعه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: حمید سیفی مشغول تدوین مجموعه "جاودانگی" است و هنوز آهنگساز پروژه مشخص نشده است. مجموعه "جاودانگی" یا با شروع هفته دفاع مقدس یا بعد از ماه رمضان از تلویزیون پخش می‌شود. احتمالاً این مجموعه از شبکه دو یا سه روی آنتن می‌رود.

مجموعه "جاودانگی" روایتگر زندگی شهید تندگویان است و داستان از سال 1342 شروع می‌شود. این مجموعه بر مبنای فیلمنامه فرهاد طب‌نوری و تهیه‌کنندگی قاسم جعفری تهیه می‌شود و حنانه شهشهانی، متین اوجانی، عزت‌الله جامعی‌ندوشن، حسن اسدی، کتانه افشارنژاد و ... در آن بازی کردند.

دیگر عوامل "جاودانگی" عبارتند از حسن سلطانی مدیر تصویربرداری، بهروز عابدینی و امیر بهره‌ور صدابرداران، شیرین بوریایی طراح صحنه و لباس، فریدون کشن‌فلاح طراح گریم، حسن اسدی و روح‌الله مهاجری مدیران تولید.

اکبر منصورفلاح مجموعه‌های "ضربان"، "اینجا خانه من است"، "برای آخرین بار" و فیلم‌های تلویزیونی "توهم"، "مه"، "راهی عاشق"، "نشانی لاله‌ها" و ... را در کارنامه دارد.