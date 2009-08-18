با حاشیه سازان در مس کرمان به شدت برخورد می شود

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند نتیجه گیری مس کرمان اظهار داشت: در بازی های گذشته متاسفانه تنها نام بازیکنان در زمین مسابقه مطرح بود و از این بازیکنان هیچ چیزی ندیدیم.

وی افزود: برای برخورد با این گونه بازیکنان اقدام قاطع صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل مس کرمان افزود: مس کرمان از بازیکنان و کادر فنی خوبی برخوردار است و در صورت تلاش و همت مجموعه می توانستیم نتیجه بهتری در بازیهای گذشته کسب کنیم که در همین راستا بازیکنانی که در بازی گذشته در حد انتظار ظاهر نشدند جریمه خواهند شد.

وی عنوان کرد: جلوی ضرر را از هرکجا بگیریم منفعت است و مدیریت باشگاه با اینگونه افراد برخورد می کند.

برهانی نژاد با اشاره به لزوم هماهنگی و تلاش بیشتر بازیکنان گفت: مبلغ و نوع جریمه مشخص نشده است اما این مسئله کادر فنی و بازیکنان را در برمی گیرد.