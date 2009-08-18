مشکلی در زمینه صدور حکم شهردار زنجان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فضائل تقی لو ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان در خصوص حکم شهردار زنجان افزود: ما سابقه چنین اتفاقی را در دور دوم شورا و در زمینه صدور حکم مهندس آسمانی داشتیم، لذا نباید وارد جوسازی در این خصوص شویم و رئیس شورا نیز مستمرا پیگیر این مسئله است.

وی ادامه داد: صدور حکم شهردار روال عادی خود را طی می کند و کسی نباید از این مسئله سوء برداشت کند. خوشبختانه در طول مدت سرپرستی آقای موسوی در شهرداری کارهای عمرانی بدون وقفه پیگیری شده است.

تقی لو افزود: وظایف سرپرست با شهردار چندان فرقی نمی کند و موسوی باید به سرعت مدیران میانی شهرداری را تعیین تکلیف کند و نباید منتظر حکم شهرداری باشد. اعضای شورا تا آخر از سرپرست شهرداری حمایت خواهند کرد و ایشان باید با قدرت پیگیر کلیه امور باشند.

این عضو شورای شهر زنجان با انتقاد ازمطالب درج شده در برخی مطبوعات گفت: خبرنگاران بهتراست نظر رسمی اعضاء را بنویسند و از تحلیل شخصی نسبت به مسائل و بیان آن در رسانه های خود پرهیز نمایند.

همچنین در ادامه این جلسه محمد عینی فرد رییس شورای شهر زنجان به اصلاح ساختار مدیریتی شهرداری اشاره کرد و گفت: اصلاح ساختار اداری شهرداری امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و سازمانهایی که بدون سرپرست اداره می شود، به سرعت تعیین تکلیف شوند.

عینی فرد ادامه داد: به عنوان یکی از اعضاء شورا نظر مثبتی نسبت به تاسیس مرکز پژوهش های شورای شهر دارم، زیرا این مرکز می تواند نظر نخبگان شهر را جمع آوری و در اختیار اعضا قرار دهد، لذا باید هرچه سریعتر این مرکز راه اندازی شود.