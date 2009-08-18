میزان استقبال دانش آموزان برای ورود به هنرستانها باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حمیدرضا مشهدی عباسی بعداز ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر یازدهمین جشنواره خوارزمی استان تهران که در کانون استانی شهید فهمیده کرج برگزار شد، اظهار داشت: یکی از برنامه های آموزش و پرورش افزایش رشد توانایی های مهارتی نسبت به نظری است و امید می رود با اجرای این برنامه ها استقبال 30 درصدی دانش آموزان از هنرستانهای و مراکز فنی و حرفه ای و کار و دانش به 60 درصد افزایش یابد.

وی افزود: با تلاش تمامی دست اندرکاران در برگزاری این جشنواره، استان تهران توانسته از رتبه 29 به رتبه پنجم کشوری دست یابد که این امر نشان از افزایش کیفیت در بخش آموزش است.

این مسئول خاطرنشان کرد: کشور ما با وجود تحریمهای فراوان توسط استکبار جهانی توانست در زمینه های مختلف از جمله پزشکی و هسته ای پیشرفتهای بسیار مطلوبی داشته باشد.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ادامه داد: در نهاد آموزش و پرورش به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و فرهنگیان با اینترنت و استفاده از جنبش نرم افزاری برنامه های متنوعی از جمله برگزاری آزمون ریاضی از طریق اینترنت انجام شده است.

مشهدی عباسی بیان کرد: در مجموع امسال 882 اثر به جشنواره خوارزمی استان تهران ارسال شد که در مقایسه با سال گذشته 30 درصد رشد داشت.

در این مراسم همچنین رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرج یادآور شد: در تمامی حالات تغییر منجر به تحول می شود که باید در مدارس روحیه خلاقیت و تحول در دانش آموزان تقویت شود.

غلامرضا نجفی ادامه داد: برای ایجاد خلاقیت و نوآوری تنها هوش عامل تاثیرگذار نیست بلکه هوش باید با عقلانیت همراه باشد.

وی یادآور شد: در جامعه امروزی نیروی انسانی توانمند باعث ثروتمند شدن کشور می شود و مسئولان باید به فکر تربیت نیروی توانمند و خلاق باشند.

در این مراسم 80 نفر از دانش آموزان برتر یازدهمین دوره جشنواره خوارزمی شهرستانهای استان تهران در کرج تقدیر شدند.