پیشرفت 45 درصدی پیاده روسازی بزرگراه محمد علی جناح

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود رضا رئیس دانا معاون فنی وعمران منطقه 5 با تاکید بر تاثیر گذاری پیاده رو در اصلاح فضاهای پیرامونی و تسهیل در تردد گفت: بزرگراه محمد علی جناح به عنوان نقطه اتصال بین میادین صادقیه وآزادی با حجم سنگینی از ترددمواجه است که بدین لحاظ خدمات گسترده ای را برای بهسازی ومناسب سازی نیازدارد.

وی افزود : به منظور بهسازی و ارتقاء کیفی معابر و تامین رفاه شهروندان عملیات پیاده رو سازی ضلع شرقی بزرگراه محمد علی جناح به طول 5/2 کیلومتر در دوضلع شرقی وغربی در قالب پروژه های عمرانی طراحی شد.

رئیس دانا ادامه داد : پیاده روسازی ضلع غربی بزرگراه محمد علی جناح در سال گذشته تکمیل وضلع شرقی بزرگراه با 45 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

معاون فنی وعمران منطقه با اشاره به تکمیل پیاده روسازی میدان صادقیه اعلام کرد: احداث و پیاده روسازی7 کیلومتر از معابر درسال گذشته اجراشد.