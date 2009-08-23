مرحله نهایی داوری کتاب سال حوزه آغاز شد

علی رضا زهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در مرحله مقدماتی داوری کتاب سال حوزه بیش از یک هزار و 500 اثر ارسال شده به این دبیرخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: بیش از 150 اثر از مجموع آثار رسیده به دبیرخانه به مرحله داوری تخصصی راه یافته است که داوری این آثار آغاز شده است و پیش بینی می شود تا آخر مهر ماه این مرحله از داوری پایان یابد.
زهیری اضافه کرد: در همایش کتاب سال حوزه علاوه بر آثار منتشر شده از حوزویان در موضوعات فقه، حقوق و اصول، فلسفه و کلام، قرآن و حدیث، ادبیات، تاریخ و سیره، دانش سیاسی، علوم تربیتی و اجتماعی، اخلاق و عرفان، کتاب شناسی و کلیات، ترجمه، اقتصاد، تصحیح و تحقیق و تکنولوژی آموزشی، پایان نامه های سطح چهار (دکتری) طلاب حوزه های علمیه ارزیابی خواهد شد.
مدیراجرایی کتاب سال حوزه گفت: مرحله داوری نهایی کتاب سال حوزه با ارزیابی 150 اثر معرفی شده از مرحله مقدماتی داوری آغاز شد.
علی رضا زهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در مرحله مقدماتی داوری کتاب سال حوزه بیش از یک هزار و 500 اثر ارسال شده به این دبیرخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.
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