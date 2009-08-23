مرحله نهایی داوری کتاب سال حوزه آغاز شد

علی رضا زهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در مرحله مقدماتی داوری کتاب سال حوزه بیش از یک هزار و 500 اثر ارسال شده به این دبیرخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.



وی افزود: بیش از 150 اثر از مجموع آثار رسیده به دبیرخانه به مرحله داوری تخصصی راه یافته است که داوری این آثار آغاز شده است و پیش بینی می شود تا آخر مهر ماه این مرحله از داوری پایان یابد.



زهیری اضافه کرد: در همایش کتاب سال حوزه علاوه بر آثار منتشر شده از حوزویان در موضوعات فقه، حقوق و اصول، فلسفه و کلام، قرآن و حدیث، ادبیات، تاریخ و سیره، دانش سیاسی، علوم تربیتی و اجتماعی، اخلاق و عرفان، کتاب شناسی و کلیات، ترجمه، اقتصاد، تصحیح و تحقیق و تکنولوژی آموزشی، پایان نامه های سطح چهار (دکتری) طلاب حوزه های علمیه ارزیابی خواهد شد.