79 مورد فوت ناشی از ایدز در سه ماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در خصوص وضعیت ابتلا به HIV/AIDS در کشور حاکی از آن است که تعداد مبتلایان تا اول تیر ماه امسال در مقایسه با سه ماهه قبل از آن با 339 مورد افزایش به 19 هزار و 774 مورد رسیده است.

آمار ابتلا به HIV/AIDS تا اول فروردین امسال از سوی وزارت بهداشت، 19 هزار و 435 نفر اعلام شده بود.

به گفته دکتر عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، 75 درصد از 19 هزار و 774 نفر آلوده به ایدز در رده سنی 20 تا 49 سال هستند که نیمی از این گروه نیز در سنین 25 تا 34 سال قرار دارند.

وضعیت مرگ و میر ناشی از ابتلا به ایدز در کشورمان، حاکی از 3 هزار و 315 مورد فوت بر اثر ابتلا به این بیماری بوده است



اولین مورد ابتلا به ایدز در ایران در سال 1366 در یک کودک مبتلا به هموفیلی که از طریق خون آلوده به ایدز مبتلا شده بود مشاهده شد و از سال 1375 تا کنون ابتلا به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی بیشترین درصد ابتلا به ایدز در کشور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمار موجود از تعداد 19774 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS شناسایی شده تا اول تیرماه امسال در کشور 1/93 درصد را مردان و 9/6 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که آمار سه ماهه قبل از آن یعنی تا اول فروردین امسال از مجموع 19 هزار و 435 نفر مبتلا، 3/93 درصد مرد و 7/6 درصد زن بوده اند.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفته است که از 19 هزار و 774 مبتلا به ایدز، یک هزار و 975 نفر وارد فاز بیماری شده و سه هزار و 315 نفر نیز فوت کرده ‌اند.

این آمار در سه ماهه قبل از آن یعنی تا اول فروردین امسال سه هزار و 236 مورد فوت بوده است که 79 مورد افزایش مرگ و میر در سه ماهه اول سال جاری را نشان می دهد.

پیش بینی می‌شود تا پایان سال 2009 ، ‌83 هزار بیمار ناشناخته مبتلا به ایدز در کشور وجود داشته باشند



صداقت در عین حال عنوان داشته که پیش بینی می‌شود تا پایان سال 2009 ، ‌83 هزار بیمار ناشناخته مبتلا به ایدز در کشور وجود داشته باشند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت، آخرین آمار مبتلایان به ایدز نشان می‌دهد که علت 7/69 درصد ابتلا به ایدز در کشور، استفاده از وسایل تزریقی مشترک در معتادان موادمخدر است.

علل ابتلا به HIV در بین کل مواردی که از سال 1365 تاکنون در کشور به ثبت رسیده‌اند به ترتیب: تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد 7/69 درصد، رابطه جنسی 4/8 درصد، دریافت خون و فراورده‌های خونی 2/1 درصد و انتقال از مادر به کودک 6/0 درصد بوده است. همچنین راه انتقال در 1/20 درصد در این گروه شناسایی نشده است.

این در حالی است که رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت اعلام کرده که عامل 4/20 درصد ابتلا به ایدز در ایران ناشناخته است.