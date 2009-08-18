سالانه 20 هزار انشعاب برق در استان مرکزی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک داوود عابدی ظهر سه شنبه در سومین همایش تامین کنندگان کالا و خدمات توزیع برق استان مرکزی افزود: شرکت توزیع برق استان مرکزی با داشتن بیش از 485هزار اشتراک قریب به دو درصد از مصرف و طول شبکه را نسبت به سطح کل کشور داراست.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی چهارمین استان صنعتی در کشور است اضافه کرد: حجم گسترده کار و تدوین استراتژی ها از سوی وزارت نیرو، ضرورت واگذاری فعالیت ها به پیمانکاران را دو چندان کرده است.

عابدی اظهار داشت: برگزاری چنین همایش هایی بسترهای ارتباطی بین پیمانکاران و شرکت توزیع برق و حل مشکلات آنان را فراهم می کند.

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این همایش، اجرای به موقع پروژه ها را در افزایش رضایت‌مندی مشترکان و ارتقای سطح خدمات فنی و تخصصی با اهمیت خواند و گفت: نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها مطابق با استانداردها باید از سوی دستگاه نظارت انجام شود تا شاهد عملکرد بهتر پیمانکاران در بخش های مختلف باشیم.

محسن معنوی افزود: اعتماد و تعهد متقابل بین کارفرما و پیمانکار اصل زیربنایی پیشرفت در امور است زیرا دنیای امروز برپایه اصل اعتماد و تعامل دو سویه است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم با حمایت و همکاری پیمانکاران بتوانیم توسعه صنعت برق و رفع مشکلات احتمالی را فراهم کنیم اظهار داشت: پیمانکاران باید با به ‌کارگیری شیوه های نوین و تعاملات سازنده با هم از تجربیات یکدیگر بهره مند شوند.

مدیر امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه همزمان کردن خاموشی های فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف بطور جدی توسط امور دیسپاچینگ پیگیری می شود، گفت: پیمانکاران باید جهت اعمال خاموشی برنامه خود را با برنامه خاموشی شرکت توزیع برق استان هماهنگ کنند.

سید روزبه هاشمی دهکردی افزود: پیمانکاران قبل از شروع به کار باید با بازدید محل و شبیه سازی انجام عملیات زمان مورد نیاز جهت اعمال خاموشی را برآورد و اگر از حد مورد قبول اعمال خاموشی بیشتر ‌شود نسبت به افزایش تعداد اکیپ ها اقدام کنند.

وی اظهار داشت: کارگران قبل از ورود به محیط کار باید ایمنی را به عنوان یک مهارت شغلی که آنها را در برابر آسیب های جسمی و خسارات مالی ناشی از حوادث بیمه می کند، فرا گیرند.