بوستان بانوان در جنوب تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "عظیم بابایی" در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیش از 250 میلیارد تومان در چند سال گذشته پروژه طراحی و بخش عمده‌ای نیز اجرا شده است، گفت: 40 پروژه در هفته دفاع مقدس افتتاح و آماده بهره‌برداری می‌شود.

شهردار منطقه 17 ادامه داد: همچنین 140 تا 150 پروژه نیز در دهه فجر امسال آماده بهره‌برداری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد انهار منطقه پوشیده شده است، گفت: آب‌های سطحی منطقه تا حدود زیادی جمع‌آوری شده و تقریباً همه سطح منطقه نیز آسفالت شده است .

بابایی با اشاره به این که به بحث‌های پژوهشی نیز در منطقه توجه ویژه‌ای شده است ، افزود : منطقه 17، گواهینامه ایزو 14001 در زمینه محیط زیست دریافت کرده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با بیان این که 85 درصد معابر منطقه کمتر 6 متر است، گفت: همچنین 40درصد پلاک‌های منطقه نیز زیر 50 متر است.

وی خاطر نشان کرد : همه محلات منطقه مجهز به دفتر سلامت و کارآفرینی شده است وساختمان بحران منطقه در 31 شهریور افتتاح و آماده بهره‌برداری می‌شود .

شهردار منطقه 17 در ادامه از افتتاح دارالقرآن و موزه شهدا تا پایان سال خبر داد و گفت : در هر محله این منطقه نیز دو نماز خانه در نظر گرفته شده است ، ضمن این که سینمای بهاران نیز تا پایان شهریور به عنوان یک سینمای مجهز آماده افتتاح می شود .

بابایی در ادامه اظهار کرد : هفت میدان تره بار نیز راه اندازی شده و تا پایان سال چهار میدان نیز در این منطقه راه اندازی می شود .