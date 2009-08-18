اجرای طرح جدید مشمولان از سال 89

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدجواد زاده کمند روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که هر کدام از مصوبات این طرح ، زمان طولانی را برای تصویب نیاز دارد، افزود: در صورتی که در روند بررسی این مصوبات در مجلس، شورای نگهبان، دولت و پس از آن ستاد نیروهای مسلح مشکل خاصی به وجود نیاید؛ تمام موارد آن در سال 90 اجرایی خواهد شد.

وی افزود: به استناد ماده 44 این قانون ، یکی از فرزندان ذکور مادران سرپرست خانوار(فاقد همسر) زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.

سرتیپ زاده کمند گفت: بر اساس این ماده مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند نیز از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.

وی افزود: پسر خانواده هایی که سه فرزند اناث (دختر) یا بیشتر داشته باشند، از انجام خدمت دوره ضرورت معافند.

سردار زاده کمند اضافه کرد: بر اساس ماده 44 این قانون مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج آنان معافیت موقت به دائم تبدیل می شود.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی درخصوص شرایط معافیت کفالت گفت: براساس ماده 32 این قانون مشمولان یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد، یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقدشوهر، تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور، تنها برادر سرپرست برادر بزرگ نیازمند مراقبت و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل، یگانه سرپرست برادر کمتر از 18 سال تمام و یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر یا فرزند، از خدمت دوره سربازی معاف می شوند.

سردار زاده کمند افزود: بر اساس همین ماده، مشمولی که همسرش فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا دارای همسری که بعد از ازدواج ، معلول و نیازمند مراقبت باشد نیز از خدمت سربازی معاف است.

وی گفت: از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت سربازی در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می تواند تا اتمام خدمت او از تعویق اعزام استفاده کند.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی افزود: از خانواده ای که دو برادر خدمت سربازی انجام داده باشند یکی از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.

سردار زاده کمند توصیه کرد: هر جوانی که به سن هیجده سال تمام (سن مشمولیت) می رسد؛ اعم از اینکه تحصیل می کند یا ترک تحصیل کرده ، لازم است برای آشنایی با آخرین ضوابط و مقررات نظام وظیفه ، دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی را تهیه و مطالعه و همچنین برای کسب آخرین اطلاعات به پایگاه اینترنتی www.police.ir مراجعه کند.