ساخت و سازهای غیر مجاز باید با سرعت و قاطعیت تخریب شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "دکتر حسین ذبحی" با حضور در همایش مدیران حقوقی شهرداری مناطق 22 گانه تهران که روز سه شنبه 27 مرداد ماه در مرکز علوم و ستاره شناسی برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: اراضی که هنوز در آنها ساخت و ساز نشده باید مورد کنترل مستمر قرار گیرند و به هیچ وجه اجازه تغییر کاربری ، ساخت و....به آنها داده نشود.

وی در خصوص تعاونی های مسکن که بر خلاف مقررات درخواست ساخت و ساز دارند گفت: باید مسئولین ذیربط از طریق مذاکره و دیگر ابزارهای قانونی تعاونی ها را مجاب کنند که اراضی معوض گرفته و اراضی موجود را آزاد کنند .

معاون دادستان کل کشور با اشاره به لزوم تدوین یک قانون جامع خاطر نشان کرد: در کلان شهر بزرگ تهران وجود یک قانون جامع ضروری است و باید قانون بتواند پاسخگوی مشکلات و نیازهای جدید جامعه باشد زیرا فقدان مقررات کامل و جامع زمینه یک سری از تجاوزات و دخل و تصرف ها می شود.

ذبحی گفت: خلاء ها و ابهامات مقررات مشهود است و به عنوان راهکار باید مسئولین مترصد تهیه قانون جامع شهرداری و خدمات شهری شوند.

همچنین در این همایش شهردار منطقه یک با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در شمال تهران گفت: 160 تعاونی مسکن بعد از انقلاب در منطقه یک ساخت و ساز کردند و 13 تعاونی در خارج از حریم ساخت و ساز بوده و مساحتی در حدود 300 هکتار را شامل می شوند که باید با اراضی دیگر جایگزین شوند.

"احمدی بافنده" جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در ارتفاعات بالای 1800 را از برنامه های اصلی شهرداری منطقه یک دانست که با همکاری نهادهای قضایی در حال اجراست .

وی با اشاره به پاکسازی تپه رحمان آباد از ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: در حال حاضر این محدوه به بوستان نیلوفر تبدیل شده و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری شمال تهران محسوب می شود.