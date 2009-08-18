هشدار نسبت به گسترش طبابت غیرمجاز و غیر بهداشتی اتباع خارجی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ "رحمان ایمانی نژاد" بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تعداد پنج نفر از اطباء خارجی که با طبابت غیرمجاز و غیرقانونی تحت عنوان های اغواکننده و گیاه درمانی اقدام به گمراه کردن افراد ناآشنا به مسائل و موضوعات پزشکی می کردند در تبریز دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در پی اطلاع از سوء استفاده برخی از اتباع خارجی مبنی بر گمراه کردن افراد ناآشنا به مسائل و موضوعات پزشکی، مبادرت به طبابت غیرمجاز و غیر بهداشتی می نمایند.

ایمانی نژاد اظهار داشت: تبعات سوء این نوع سوء استفاده های غیرمجاز و غیر قانونی از عناوین پزشکی و تحت عنوان های اغواکننده و درمان انواع بیماری ها توسط داروها و گیاهان باعث شد تا موضوع در دستور کار اداره گذرنامه و مهاجرت اتباع خارجی استان آذربایجان شرقی قرار گیرد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان در ادامه تصریح کرد: با تحقیقات به عمل آمده و بررسی هایی که انجام شد پلیس موفق شد در این راستا تعداد پنج نفر تبعه پاکستانی را به همراه مقادیری داروهای غیرمجاز و غیر بهداشتی دستگیر و تحویل مقامات قضائی استان دهد.

سرهنگ "رحمان ایمانی نژاد" در پایان با هشدار به همه مردم بالاخص خانواده ها توجه مردم و مسئولین را بر لزوم یادآوری و هوشیاری تبعات حاصله از اینگونه درمانهای غیر بهداشتی خواستار شدند.