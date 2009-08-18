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۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۱

250 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان زنجان خریداری می شود

250 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان زنجان خریداری می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: پیش بینی می شود امسال در فصل خرید گندم کشاورزان بیش از 250 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان این استان خریداری شود.

زنجان اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: سطح زیر کشت این محصول در استان زنجان را بیش از 314 هزار و 650 هکتار عنوان کرد و افزود:‌ این استان یکی از مراکز مهم تولید گندم در کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد:‌ بیش از290 هزار هکتار از سطح زیرکشت گندم استان دیمی و 24 هزار و 650 هکتار آن آبی است.

کرامتی تعداد مراکز خرید گندم مستقر در سطح این استان را 13 مرکز عنوان کرد و افزود:‌ از زمان برداشت این محصول در نیمه اول خردادماه امسال تاکنون بیش از 187 هزار و 954 تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان، بابیان اینکه‌ بیش 92 درصد ازگندم خریداری شده از زارعین است، ادامه داد: 28 گروه ناظر در گندمزارهای این استان بر امر برداشت محصول نظارت دارند.

کرامتی افزود: در زمان حاضر322 دستگاه کمباین بومی و مهاجر در برداشت گندم مناطق مختلف این استان فعال هستند.

کد مطلب 931999

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