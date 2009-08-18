250 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان زنجان خریداری می شود

زنجان اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: سطح زیر کشت این محصول در استان زنجان را بیش از 314 هزار و 650 هکتار عنوان کرد و افزود:‌ این استان یکی از مراکز مهم تولید گندم در کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد:‌ بیش از290 هزار هکتار از سطح زیرکشت گندم استان دیمی و 24 هزار و 650 هکتار آن آبی است.

کرامتی تعداد مراکز خرید گندم مستقر در سطح این استان را 13 مرکز عنوان کرد و افزود:‌ از زمان برداشت این محصول در نیمه اول خردادماه امسال تاکنون بیش از 187 هزار و 954 تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان، بابیان اینکه‌ بیش 92 درصد ازگندم خریداری شده از زارعین است، ادامه داد: 28 گروه ناظر در گندمزارهای این استان بر امر برداشت محصول نظارت دارند.

کرامتی افزود: در زمان حاضر322 دستگاه کمباین بومی و مهاجر در برداشت گندم مناطق مختلف این استان فعال هستند.