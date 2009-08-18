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۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۱۹

در آستانه ماه رمضان؛

آغاز طرح قرآنی 1443/بیشترین پوشش رسانه ای استان تهران در شهریار

آغاز طرح قرآنی 1443/بیشترین پوشش رسانه ای استان تهران در شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار از آغاز طرح قرآنی 1443 در این شهرستان خبر داد و گفت: در سطح شهرستانهای استان تهران بهترین پوشش رسانه ای و پخش از شبکه قرآن در شهریار بوده است.

حجت الاسلام حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در اجرای طرح 1442 سال گذشته 20 کلاس و دوره آموزشی و ترتیل قرآن کریم در این شهرستان برگزار شد.

وی با اشاره به آغاز ماه رمضان افزود: اجرای این طرح در شهریار در سطح استان تهران رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است به نحوی که بیشترین پوشش رسانه ای و پخش در شبکه قرآن متعلق به شهرستان شهریار است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا مقرر شده که امسال 85 دوره آموزشی طی اجرای این طرح در شهریار برگزار شود. 

2500 شهریاری در 85 کلاس طرح 1443 شرکت می کنند

کوششی بیان داشت: به طور متوسط در هر کلاس و دوره 25 تا 35 نفر خانم و آقا شرکت می کنند که در مجموع پیش بینی می شود در دوره های آموزشی این طرح بیش از دو هزار و 500 نفر در این دوره ها شرکت می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار عنوان کرد: دوره های مذکور برای سنین متعدد به صورت جداگانه در حال برگزاری است.

کد مطلب 932001

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