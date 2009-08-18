مازندران خاستگاه ترویج و فعالیت فرقه های انحرافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده مازندران در استانداری افزود: فرقه های مختلف انحرافی در استان به صورت پنهانی و غیرمحسوس فعالیت می کنند که در کمترین زمان ممکن به دلیل نداشتن جایگاه مردمی متلاشی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی جریانات انحرافی و عرفانهای کاذب با جدیت در استان پیگیری می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه با هرگونه فرقه های انحرافی و دروغین در استان برخورد می شود، تصریح کرد: مازندران جایگاه ظهور، بلوغ، شیوع و فعالیت فرقه های دروغین و انحرافی نبوده و نیست.

قناعت بیان داشت: استان ولایی و علوی مازندران با قدمت دیرینه و چند هزار ساله خود همواره عالمان دینی و دانشمندان اسلامی را در خود پرورانده و هماره دوران مردمان این دیار ولایی و دینی بودند.

زهرا شرف الدین، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه مسائل انحرافی و جریانات کاذب در کمیته تخصصی کارگروه بانوان بررسی می شود، افزود: تفکر انحرافی زمانی بروز و ظهور عینی به خود می گیرد که مبانی اصیل فکری به کنار گذاشته شود.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعات فرق و جریانات انحرافی در مازندران تدوین شده است، افزود: عرفانهای کاذب، نوظهور و بی بنیان متولد شده در استان نابود شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه دوره های آموزشی برای مربیان قرآن جهت آشنایی بیشتر با فرقه های انحرافی و مقابله با نحله های عرفانی در استان برگزار می شود، تصریح کرد: مبلغین نقش اساسی را در برخورد با عرفان های کاذب و انحرافی خواهند داشت.