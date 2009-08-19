گنجینه عیلامی زیر تیشه حفاران سوداگر/ جوبجی همچنان بی پناه است

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: خبرها حاکی از آن است که در محوطه باستانی جوبجی حفاری های غیر مجاز به صورت گسترده انجام گرفته است.

مجتبی گهستونی افزود: این محوطه در سال 86 بر اثر حفاری یکی از سازمان های دولتی به صورت ناگهانی کشف شد و گنجینه عظیمی از تاریخ و تمدن عیلامی در آن سر از خاک بیرون آورد.

وی تصریح کرد: متاسفانه این گنجینه به حال خود رها شده و حراست چندانی از آن صورت نمی گیرد و حفاران غیر مجاز و سوداگر هر از چند روزی به آن هجوم می آورند و گنجینه های با ارزش و با قدمتی را از آن خارج می کنند.

گهستونی عنوان کرد: متاسفانه به علت اینکه این حفاران به اصول حفاری آثار باستانی آشنایی ندارد ضربات جبران ناپذیری به برخی آثار آن وارد کرده اند.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان افزود: به طور مثال چندی پیش یک سفال بسیار با ارزش را در این منطقه مشاهده کردیم که حفاران به این دلیل که فکر می کردند این سفال ارزشی ندارد آن را تخریب کرده و تنها محتویات داخل آن را با خود برده اند در حالی که در برخی موارد خود سفال ارزشی به مراتب بیشتر از محتویاتش دارد.

وی تاکید کرد: با این وجود انتظار می رود مسئولین میراث فرهنگی خوزستان و شخص استاندار که تاکنون برای نجات بخشی آثار تاریخی بسیار فراوان و گسترده این استان قدم مثبتی برنداشته است برای نجات بخشی این محوطه عظیم و با ارزش که دارای پتانسیل های فراوانی برای جذب گردشگر و توریست دارد، بردارند.

گهستونی همچنین گفت: در منطقه دیمه و سرتلی رامهرمز نیز تخریب، حفاری و تسطیح باعث ایجاد مشکلاتی برای این مناطق تاریخی شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه روند تخریب در بافتهای تاریخی رامهرمز به گونه ای است که روز دوشنبه 19 مرداد شاهد تخریب دو دهنه مغازه تاریخی مربوط به دوره اسلامی در بازار قدیم رامهرمز در خیابان نواب بودیم.

سد تاریخی "جره" آخرین روزهای عمر خود را سپری می کند

گهستونی عنوان کرد: در اقدامی دیگر یک سد تاریخی در رامهرمز متعلق به دوران ساسانی آخرین روزهای حیات رو زمینی خود را سپری می کند. سد تاریخی جره پس از آبگیری سد جدید رامهرمز به زیر آب می رود تا بخش دیگری از تاریخ این کشور محو شود.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان ادامه داد: از سویی دیگر در دو محوطه مذهبی اما تاریخی رامهرمز شاهد حفاری هایی بوده ایم. امامزاده سید راضی در روستای هزارمنی به عمق چهار متر حفاری شده است و بقعه خواجه خضر نیز که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و درب چوبی آن در موزه ایران باستان قرار دارد در حال تخریب متوالی است و باید به صورت ویژه به آن توجه شود.