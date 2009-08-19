به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، بیشتر مسلمانانی که در آن سالها به چین سفر کردند تاجران، رایزنان فرهنگی و سربازان ایرانی یا عربی بودند که در مناطقی از این کشور ساکن شده بودند.

این مهاجران مسلمان با گذشت چندین دهه، اقلیت بزرگی را تشکیل دادند که در اکثر مناطق چین وجود داشتند.

هم‌اکنون و با گذشت چندین قرن از آن زمان، جمعیت مسلمانان چین به 40 میلیون نفر رسیده است. آنان دارای 34 هزار مسجد و 45 هزار ائمه مساجد هستند.

بر این اساس به طور میانگین برای هر 500 مسلمان چینی، یک مسجد در این کشور وجود دارد.

همچنین در استان سین کیانگ چین 21 پژوهشکده و دانشگاه برای مسلمانان وجود دارند که 30 هزار دانشجو در آنها آموزشهای عالی خود را تکمیل می‌کنند.