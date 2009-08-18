سومین نمایشگاه بین المللی پنج سنگ در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این نمایشگاه 45 شرکت مرتبط از 7 استان کشور شرکت کرده اند تا طی 4 تا 29 مرداد فرآورده و دستاوردهای خود را در زمینه های مختلف به نمایش بگذارند. از جمله شرکت های بزرگ شرکت کننده می توان به ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه و توسعه معادن روی اشاره کرد.

حسین سبزی در خصوص این نمایشگاه به خبرنگار مهر در زنجان گفت: نمایشگاه امسال نسبت به سالهای گذشته از کیفیت پائین تری برخوردار است و مهمترین دلیل این امر نیز بحران اقتصادی حاکم بر دنیا است. به هر حال اقتصاد کشور ما نمی تواند تابعی از این بحران نباشد، این امر البته تاثیر منفی خود را به بازارهای کشور نیز گذاشته است.

وی افزود: علت دیگر، نابسامانی است که فلزات و به خصوص روی دچار آن شده اند. به گونه ای که نرخ فلزات از جمله فولاد و روی افت جهانی داشته است.

سبزی ادامه داد: در هر صورت توانسته ایم 45 شرکت را در نمایشگاه امسال گردهم آوریم، به گونه ای که دو قله بزرگ فولاد کشور یعنی ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه در این نمایشگاه حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه از نمایشگاه امسال راضی نیستیم گفت: اما برگزاری چنین نمایشگاه هایی در نوع خود مطلوب است.