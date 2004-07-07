نيروگاه اتمي بوشهر را به موقع از روسها تحويل مي گيريم

يك مقام آگاه با اعلام اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت : تهران و مسكو همچنان در حال مذاكره درباره زمان بندي تحويل نهايي فاز اول اين نيروگاه هستند.

وي با اشاره به اينكه مراحل تكميلي اين پروژه با سرعت در دست اجراست و هفتمين‌ كشتي‌ حامل‌ تجهيزات‌ اين نيروگاه‌ هفته گذشته در بندر بوشهر تخليه شد ، افزود : هزار و ‌700‌ تن‌ تجهيزات‌ نيروگاه‌ به‌ وسيله‌ يك‌ فروند كشتي‌ از روسيه‌ به‌ بوشهر حمل‌ شده‌ و‌‌ در شش ماه‌ آينده‌ نيز آخرين‌ تجهيزات‌ باقي مانده نيروگاه‌ به‌ وسيله‌ ‌2‌ تا 3 فروند كشتي‌ به‌ بوشهر حمل‌ خواهد شد .

وي با رد هرگونه تعويقي در بهره برداري از اين نيروگاه ، مباحثات ايران و روسيه در اين باره را صرفا فني و تكنيكي برشمرد و اخباري كه درباره آن منتشر مي شود را سياسي خواند.

اين مقام با تاكيد بر اينكه تمامي اين مباحثات در سفر آينده الكساندر روميانتسف به تهران نهايي مي شود ، افزود : ايران با روسها تفاهم كرده بود كه مطالعات جامع اقتصادي در زمينه فاز 2 اين نيروگاه هم انجام شود كه اين مطالعات از مدتها قبل انجام شده و قرار است در سفر آينده وزير انرژي اتمي روسيه ، اين موضوع يعني نتيجه گزارش را مورد بررسي نهايي قرار گيرد .

گفتني است ، ايگور ‌ايوانف، دبير شوراي امنيت ملي روسيه كه به دعوت همتاي ايراني خود، به تهران سفر كرده بود در ديدار با دكتر حسن روحاني در مورد نيروگاه بوشهر گفت: عمليات ساختماني اين نيروگاه تا پايان سال 2005‌و بهره‌برداري از آن در سال 2006 تحقق مي‌يابد .

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اين در حالي است كه مقامات روسي پيشتر از به بهره‌برداري رسيدن نيروگاه بوشهر در سال 2005 خبر داده بودند