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۱۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۵۴

يك مقام آگاه در گفتگو با "مهر":

نيروگاه اتمي بوشهر را به موقع از روسها تحويل مي گيريم

نيروگاه اتمي بوشهر را به موقع از روسها تحويل مي گيريم

هيچ تغييري در زمان بندي بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر صورت نگرفته است و جمهوري اسلامي ايران بر اساس آخرين توافقات و مذاكرات رسمي ميان مقامات دوطرف در تهران و مسكو ، اين نيروگاه را به موقع از روسها تحويل مي گيريد.

يك مقام آگاه با اعلام اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت : تهران و مسكو همچنان در حال مذاكره درباره زمان بندي تحويل نهايي فاز اول اين نيروگاه هستند.

وي با اشاره به اينكه مراحل تكميلي اين پروژه با سرعت در دست اجراست و هفتمين‌ كشتي‌ حامل‌ تجهيزات‌ اين نيروگاه‌ هفته گذشته در بندر بوشهر تخليه شد ، افزود : هزار و ‌700‌ تن‌ تجهيزات‌ نيروگاه‌ به‌ وسيله‌ يك‌ فروند كشتي‌ از روسيه‌ به‌ بوشهر حمل‌ شده‌ و‌‌ در شش ماه‌ آينده‌ نيز آخرين‌ تجهيزات‌ باقي مانده نيروگاه‌ به‌ وسيله‌ ‌2‌ تا 3 فروند كشتي‌ به‌ بوشهر حمل‌ خواهد شد.

وي با رد هرگونه تعويقي در بهره برداري از اين نيروگاه ، مباحثات ايران و روسيه در اين باره را صرفا فني و تكنيكي برشمرد و اخباري كه درباره آن منتشر مي شود را سياسي خواند.

اين مقام با تاكيد بر اينكه تمامي اين مباحثات در سفر آينده الكساندر روميانتسف به تهران نهايي مي شود ، افزود : ايران با روسها تفاهم كرده بود كه مطالعات جامع اقتصادي در زمينه فاز 2 اين نيروگاه هم انجام شود كه اين مطالعات از مدتها قبل انجام شده و قرار است در سفر آينده وزير انرژي اتمي روسيه ، اين موضوع يعني نتيجه گزارش را مورد بررسي نهايي قرار گيرد .

گفتني است ، ايگور ‌ايوانف، دبير شوراي امنيت ملي روسيه كه به دعوت همتاي ايراني خود، به تهران سفر كرده بود در ديدار با دكتر حسن روحاني در مورد نيروگاه بوشهر گفت: عمليات ساختماني اين نيروگاه تا پايان سال 2005‌و بهره‌برداري از آن در سال 2006 تحقق مي‌يابد.

اين در حالي است كه مقامات روسي پيشتر از به بهره‌برداري رسيدن نيروگاه بوشهر در سال 2005 خبر داده بودند.

کد مطلب 93203

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