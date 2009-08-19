اکرانی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای به کارگردانی رضا حسنی هفته پیش تمام شد و این هفته تدوین و سایر مراحل فنی شروع می‌شود. به زودی در فیلم تلویزیونی "مسافری از ده" به کارگردانی محسن توکلی و تهیه‌کنندگی رضا آشتیانی بازی می‌کنم.

در "11 و هفت دقیقه" رامتین خداپناهی، نفیسه روشن، خسرو خان‌محمدی، هوشنگ سالک، لیلا کریمی، زاهد اسدی، حکیم مرادیان، شهین عزیزی و رضا آشتیانی همبازی اکرانی بوده‌اند. این فیلم داستان زنی به نام فرشته است که درگیر یک بازی ذهنی و یک خواب هولناک می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: هوشنگ غفوری، طراح صحنه و لباس: سعید عمرانی،‌ طراح گریم: بابک شعاعی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: بهارک فرامرزی، صدابردار: رضا نظری‌نیا، مدیر تولید: پیمان خماند،‌ تدوین و جلوه‌های ویژه بصری: احسان سکاکی، آهنگساز: نیما نور محمدی،‌ سرمایه‌گذاران: دنیای جادوی قرن، آریانا رستمی. مجری طرح: زاهد اسدی.

رضا حسنی پیش از این چند فیلم کوتاه کارگردانی کرده و دستیار کارگردان و مشاورچند پروژه سینمایی بوده است. هیلا اکرانی در فیلم‌های سینمایی "عروس رومشگان"، "خاک سرد" و "تیک" بازی کرده است.