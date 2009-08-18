احیای خانه علامه امینی در سراب

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، حمید بقایی بعداز ظهر سه شنبه در شورای اداری سراب با تاکید بر لزوم معرفی شهرستان سراب با محوریت علامه امینی تاکید کرد: شهرستان سراب در تمام حوزههای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از توانایی های بی نظیری برخوردار است.
وی عنوان کرد: تنها یکی از قابلیتهای شهرستان سراب می تواند برای معرفی این شهر در ایران و دنیا کفایت کند که از جمله مهمترین آنها وجود علامه امینی، افتخار جهان شیعه است.
بقایی با اشاره به اینکه زادگاه علامه امینی صاحب کتاب الغدیر شهرستان سراب است، افزود: مسئولیتی که شیعیان جهان اسلام نسبت به این علامه دارند باید در توسعه این شهر متبلور شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان داشت: امروزه شاید کمتر کسانی مطلع باشند که شهرستان سراب زادگاه علامه امینی است و این نشانه آن است که در معرفی این شهر اگرچه تلاشهایی انجام شده اما کافی نبوده است.
بقایی عنوان کرد: کتیبه باستانی رازلیق، آب گرم اسب فروشان و روستاهای اطراف سراب، طبیعت بینطیر، آب و هوای فوقالعاده و سردسیری از جمله مزیتهایی هستند که باید برای معرفی هر چه بیشتر این شهر به آنها توجه کرد و بدون تردید این شهر لیاقت آن را دارد.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان سراب برای معرفی بیشتر و بهره برداری از مزیتهای خود نیاز به افزودن چیزی ندارد بلکه تنها باید کیفیت خدماترسانی در این شهر را بالا برد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مسئولان پژوهشکده باستانشناسی خواست تا با تحقیق و پژوهش بیشتر در حوزه کتیبه رازلیق در معرفی هرچه شایستهتر آن در سطح ایران بکوشد.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: تاریخ پر افتخار و با شکوه مقاومت مردم سراب در مقابل بیگانگان در تمام ایران زبانزد است و البته این خصیصه مردم آذربایجان است و تمام اقوام ایرانی خود را بدهکار رشادتهای مردم آذربایجان میدانند.
بقایی اظهار امیدواری کرد که با توسعه کمپینگهای گردشگری و ارتقای سطح خدمات گردشگران به ویژه گردشگران عبوری، شهرستان سراب در چند سال آینده از توسعه لازم در امر گردشگری برخوردار شود.
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