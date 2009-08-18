دانشگاه کارآفرین در مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، احمد جعفری صمیمی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای پژوهش دانشگاه مازندران در بابلسر با اشاره به اینکه نسل اول آموزش عالی بر آموزش و نسل دوم بر آموزش و پژوهش و تامین مالی از طریق ارتباط با صنعت تکیه داشته است، عنوان کرد: از دهه 1970 در کشورهای پیشرفته جهان بر روی سوق دهی دانشگاه ها به سمت انجام پژوهشهای کاربردی و تولید ثروت و درآمد برنامه ریزی های اساسی صورت گرفته است.

وی دانشگاه کارآفرین را به عنوان یک بنگاه اقتصادی مبتنی بر دانش تعریف کرد و افزود: در حال حاضر کشور ما برای تحقق اهداف توسعه نیازمند اجرای این طرح است.

جعفری صمیمی همچنین در خصوص برنامه های امسال معاونت پژوهشی دانشگاه ها اظهار داشت: از آنجایی که تفاهمنامه همکاری بین پایگاه های ISI,Elsevier و Scopous منعقد شده است براساس مصوبات این نشست مقرر شد تا مقالات پایگاه ISC نیزدر این پایگاه ها قرار گیرد.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران با اشاره به تشکیل مجدد کارگروه علوم تحقیقات و فناوری در استانها گفت: این کارگروه با عنوان سابق کارگروه پژوهش و آمار در تمامی استانها تشکیل و ریاست و دبیری آن را استاندار و رئیس دانشگاه مادر استان برعهده خواهند داشت.

وی ادامه داد: ایجاد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری جهت رشد و توسعه استانها و افزایش مناسب نرخ تولید علم و فناوری با توجه به ظرفیتها و توانمندی های استانی، از دیگر تاکیدات معاونان پژوهشی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی سراسر کشور است.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران همچنین با بیان اینکه حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری قطعی شده است، اظهار داشت: به منظور ارتقا سطح علمی و پژوهشی دانشگاه ها بر اجرای طرح حمایت از دانشجویان دکتری از معاون علمی و فناوری ریاست جمهور تقاضا شد که در تخصیص منابع لازم، اقدام کنند.

جعفری صمیمی از تشویق معاونت پژوهشی وزارت علوم از دانشگاه مازندران به خاطر کامل کردن اطلاعات پژوهشی در سامانه این معاونت خبر داد و گفت: دانشگاه مازندران از جمله دانشگاه هایی است که اطلاعات خود را به طور کامل وارد سامانه الکترونیکی ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه ها کرده است.