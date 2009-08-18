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۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۹

مالکی :

اوضاع امنیتی عراق نگران کننده نیست/ نیروهای عراقی توانمند هستند

اوضاع امنیتی عراق نگران کننده نیست/ نیروهای عراقی توانمند هستند

نخست وزیر عراق با اعلام اینکه تروریسم حد و مرز ندارد، تاکید کرد: اوضاع امنیتی عراق نگران کننده نیست و نیروهای عراقی قادر به تامین امنیت شهروندان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی در گفتگو با روزنامه تشرین چاپ سوریه اظهار داشت : گفتگو با مسئولان سوریه در بر دارنده همکاری امنیتی دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم است.

وی گفت : تروریسم نه تنها چالشی برای عراق که برای تمام کشورهای منطقه به شمار می رود، زیرا تروریسم حد و مرز ندارد.

مالکی که ظهر امروز برای دیدار با مقامهای سوریه وارد دمشق شد، خاطرنشان کرد: اوضاع امنیتی عراق نگران کننده نیست و تمام سرویسهای امنیتی کشور قادر به تامین امنیت شهروندان هستند و فرصتی برای تروریستها باقی نمانده تا در بخشی از خاک عراق سیطره پیدا کنند.

نخست وزیر عراق سفر خود به سوریه را نشان دهنده تمایل مشترک دو کشور برای برقراری بهترین روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی دانست.

مالکی خاطر نشان کرد : عراق از سوریه می خواهد که در بازسازی این کشور شرکت کند و ما تمایل داریم که میان دو کشور مناطق آزاد تجاری احداث شود و تبادل تجاری افزایش یابد.

کد مطلب 932040

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