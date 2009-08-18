فقط 3 نفر در اداره فدراسیون تنیس روی میز نقش دارند/ نزول آسیایی و جهانی داشتیم

علیرضا ابریفام ملی پوش پیشین تنیس روی میز و مربی فعلی استان تهران یکی از مخالفان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز است که در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتقادی از فدارسیون تنیس روی میز ندارم چون کار از انتقاد گذشته است.

وی افزود: در این 12 سال در مجموع فقط 5 درصد به تنیس روی میز کشور رسیدگی شد که حاصل آنهم نزول در این رشته بوده است. زمانی که شهنازی فدراسیون تنیس روی میز را در اختیار گرفت رتبه 36 جهان و هفتم آسیا را داشتیم. اما مدیریت وی موجب نزول جایگاه ایران به رده 60 جهان و 14 آسیا شده است.

ملی‌پوش پیشین تنیس روی میز ادامه داد: در فدراسیون تنیس روی میز فقط رئیس، دبیر و سرمربی تیم ملی تصمیم گیرنده هستند. سایرین هیچ نقشی در اداره این فدراسیون ندارند. امیر امینی هم به دلیل مشکل با دبیر فدراسیون از ریاست کمیته آموزش استعفا داد.

وی به نقش کمرنگ فدراسیون تنیس روی میز در پرورش توانایی‎های این رشته اشاره کرد و اظهارداشت: اصلا یکی از وظایف فدراسیون استعدادیابی است. اما کمتر به این موضوع رسیدگی می‌شود. آنها زمانی افشین نوروزی و امروز هم نوشاد عالمیان را به عنوان سمبل تمام کارهای خود معرفی کردند اما واقعا الان به غیر از نوشاد عالمیان چه استعداد کشف شده دیگری داریم؟ در رشد عالمیان هم که پدرش بیشتر از هرکس دیگری نقش داشته است.

ابریفام تصریح کرد: تمام مستندات خود را مبنی به بی صلاحیتی رئیس فدراسیون تنیس روی میز دراختیار مسئولان سازمان تربیت بدنی قرار داده‎ایم. اما ظاهرا کسی صدای ما را نمی‎شنود چون هیچ واکنشی نشان داده نشده است. هرچند که ما تا رسیدن به نتیجه به تلاشمان ادامه می‏دهیم.