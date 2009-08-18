کشف یک میدان بزرگ نفتی در جنوب/ اعلام جزئیات در آینده

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری امروز سه شنبه در بازدید ازساختمان مرکزی حراست وزارت نفت از کشف یک میدان بزرگ نفتی خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به موقعیت دقیق جغرافیایی، حجم ذخایر درجا و قابل استحصال این میدان به زودی اعلام می‌شود.



گفته می‌شود این میدان، یکی از بزرگترین میدان‌های نفتی اکتشاف شده ظرف سال‌های اخیر است که به همت متخصصان ایرانی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران کشف شده است.



جزئیات تکمیلی این خبر متعاقبا از سوی وزیر نفت طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

