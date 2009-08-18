وجود 1500 مرکز درمان نگهدارنده با متادون در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صفاتیان روز سه‌ شنبه در همایش تخصصی سیاستگذاری سلامت در زمینه کنترل و پیشگیری از ابتلا به ایدز HIV ‌، با بیان اینکه تعامل با وزارت بهداشت در مورد اجرای برنامه‌هایی درباره کاهش آسیب و کنترل ایدز با اعلام دعوت از همه دستگاههای اجرایی کشور برای همکاری در این زمینه از 24 ماه پیش شکل جدی به خود گرفت، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال 82 به طور جدی به حوزه کنترل ایدز در معتادان تزریقی وارد شد و در این راستا، تمرکز برنامه‌ریزی برای کنترل ایدز در مناطق پرخطر و راه‌اندازی مراکز MMT (درمان نگهدارنده با متادون) در این مناطق از جمله اقدامات انجام شده است.

وی در ادامه با اعلام فعالیت یک هزار و 500 مرکز متادون درمانی در کشور، گفت: اخذ مجوز برای راه‌ اندازی این مراکز در بدو کار، یک سال و نیم طول کشید و اساسا استفاده از متادون در برنامه‌های وزارت بهداشت جایی نداشت، این در حالیست که اکنون کیفیت و کمیت این مراکز در کشورها با کشورهایی چون آلمان و ژاپن رقابت می‌کند.

مدیرکل امور درمان، بازپروری و حرفه آموزی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به روند ترویج برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد در کشور از جمله تصویب توزیع سرنگ استریل و رایگان در بین معتادان تزریقی پرخطر با هدف کنترل ایدز در بین این افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس همکاری نیروی انتظامی و سیستم قضایی با این طرح، اظهار کرد: به رغم همه مشکلات و موانعی که در اجرای برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد در ایران وجود داشت، زمینه‌سازی برای این اقدامات در کشوری مانند سوئیس 10 سال و در ایران صرفا دو سال طول کشید که این موضوع وجود زمینه‌های لازم برای تامین نیازهای کشور در این حوزه را نشان می‌دهد.

صفاتیان با بیان اینکه برای معتادان تزریقی که تمایلی به حضور در مراکز درمان نگهدارنده با متادون نیز نداشتند، برنامه‌های افزایش دسترسی این معتادان به سرنگ استریل، کاندوم و غیره ‌به اجرا گذاشته شده است، اظهار کرد: این برنامه با همکاری وزارت بهداشت و سازمان زندانها در زندانهای بزرگ کشور نیز به اجرا گذاشته شد و تاثیرات آن در کنترل ایدز در زندان‌ها قابل مشاهده است.

وی با اعلام این که برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد و به تبع آن کنترل ایدز در بین معتادان تزریقی از سال 84 جایگاه قانونی در سیستم قضایی کشور پیدا کرد، گفت: در سیستم‌های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر که دو سال پیش به تصویب رسید، عنوان کاهش آسیب اعتیاد رسمیت یافت که به موجب آن، کاهش عوارض اجتماعی و فرهنگی اعتیاد نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه توسعه روند درمان اعتیاد در کشور برای جرم‌زدایی هرچه بیشتر از این آسیب و هدایت آن به سمت یک بیماری قابل درمان را از برنامه‌های آتی این ستاد ذکر و بیان کرد: در صورت اجرای برنامه‌های کاهش آسیب معتادان روند درمان کامل اعتیاد می‌تواند تا دو سال به طول انجامد که برای جامع بودن روند درمان فرصت مطلوبی محسوب می‌شود.

وی با اعلام اینکه 70 درصد از اعتبارات 13 میلیارد تومانی درمان اعتیاد بر روی توسعه مراکز درمان و کاهش آسیب از جمله مراکز درمان نگهدارنده با متادون متمرکز شده است،‌ به طرح نصب خودپردازهای سرنگ و لوازم بهداشت معتادان به عنوان یکی دیگر از طرحهای در دست اجرا برای کنترل ایدز در معتادان تزریقی که با توجه به الگوی موفق در دنیا، در ایران نیز تاثیرات مثبت قابل توجهی داشته است نیز اشاره کرد.

صفاتیان توسعه مراکز خصوصی درمان اعتیاد را از سیاست‌های امسال ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: در شوراها و کمیته‌های درمان مطرح شده که در راستای تحقق این هدف‌، ‌صدور مجوز برای راه‌اندازی این مراکز تسهیل شود.

وی در پایان با اشاره به این واقعیت که ایران تنها کشور دنیاست که شمار معتادان تریاکی آن زیاد است، عنوان کرد: به رغم این موضوع، ‌خوشبختانه کشور ما از نظر اعتیاد نسبت به کل دنیا وضعیت بهتری دارد، آن گونه که هم اکنون 15 میلیون نفر در جهان مصرف کننده مواد مخدر و 45 میلیون نفر مصرف کننده مواد روان‌گردان هستند و البته این نیز در حالیست که سابقه ورود مواد روان‌گردان به بازار مصرف افراد تنها 10 سال و سابقه مصرف مواد مخدر در جهان، قرنهاست.