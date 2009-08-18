  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۵۶

در گرگان؛

مسابقه سیمولتانه استاد بین المللی با 30 شطرنج باز کشور برگزار شد

مسابقه سیمولتانه استاد بین المللی با 30 شطرنج باز کشور برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسابقه سیمولتانه میان استاد بین المللی شطرنج و 30 شطرنج باز در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر ملاحی استاد بین المللی شطرنج در گلستان در یک مسابقه سیمولتانه (یک نفر در مقابل چند نفر) به طور همزمان با 30 شطرنج باز به رقابت پرداخت.

ملاحی به تازگی موفق به کسب مقام اول تیمی و انفرادی رقابتهای قهرمانی آسیا شده است و حریفانش در این مسابقه، دانشجویان شرکت کننده در این دوره از مسابقات بودند.
 
این مسابقه در حاشیه رقابتهای شطرنج دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی کشور در گرگان برگزار شد.

60 شطرنج باز از 12 استان کشور در این دوره رقابتها شرکت دارند.

کد مطلب 932068

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه