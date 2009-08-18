مسابقه سیمولتانه استاد بین المللی با 30 شطرنج باز کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر ملاحی استاد بین المللی شطرنج در گلستان در یک مسابقه سیمولتانه (یک نفر در مقابل چند نفر) به طور همزمان با 30 شطرنج باز به رقابت پرداخت.

ملاحی به تازگی موفق به کسب مقام اول تیمی و انفرادی رقابتهای قهرمانی آسیا شده است و حریفانش در این مسابقه، دانشجویان شرکت کننده در این دوره از مسابقات بودند.



این مسابقه در حاشیه رقابتهای شطرنج دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی کشور در گرگان برگزار شد.

60 شطرنج باز از 12 استان کشور در این دوره رقابتها شرکت دارند.