اخبار کوتاه وزرشی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مسابقات انتخابی والیبال ساحلی استان مرکزی از امروز سه شنبه در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک آغاز شد.

در این مسابقات 12 تیم از شهرستانهای اراک، ساوه ، دلیجان و خمین به صورت دو حذفی با نظارت هیئت والیبال استان مرکزی با هم به رقابت می پردازند.

در پایان این مسابقات، دو نفر برتر به عضویت تیم والیبال ساحلی استان برای شرکت در مسابقات کشوری در خواهند آمد و در مسابقات والیبال ساحلی کشور که دوم مهرماه امسال در استان آذربایجان غربی برگزار می شود، اعزام می شوند.

مسابقات تنیس روی میز شهرستان اراک برگزار شد

مسابقات رتبه بندی تنیس روی میز شهرستان اراک امروز در سالن ورزشی شهدای پنجم مرداد این شهر برگزار شد.

در این مسابقات یک روزه 32 نفر در رده های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان با هم به رقابت پرداختند.

نتایج این مسابقات هفته آینده اعلام می شود که طی آن چهار نفر برتر هر رده سنی به بالای جدول صعود خواهند کرد.

همدان مقام برتر مسابقات کبدی منطقه سه کشور را کسب کرد

مسابقات گزینشی کبدی سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان منطقه سه کشور امروز با قهرمانی تیم همدان در اراک پایان یافت.

در این مسابقات که در سالن ورزشی شهید حمزه اراک به مدت دو روز برگزار شد، تیمهای لرستان و مرکزی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در این رقابتها 90 ورزشکار در قالب شش تیم از استانهای مرکزی، قم، قزوین، همدان، ایلام و لرستان شرکت داشتند که به صورت دوره ای و تحت نظارت فدراسیون کبدی کشور با هم به رقابت کردند.

دو تیم برتر این رقابتها به مرحله نهایی مسابقات کبدی سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان که زمستان امسال برگزار می شود، راه یافتند.