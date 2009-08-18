انجمن معلمان استان مرکزی به عنوان دفتر انجمنهای علمی کشور انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیف الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگاران افزود: این انتخاب به دلیل فعالیت گسترده و عملکرد قابل توجه این انجمن در سالهای اخیر بوده است.

وی بیان کرد: این اتحادیه بر اساس مجوز رسمی وزارت آموزش و پرورش کشور و پیگیری انجمن علمی معلمان ادبیات تاسیس شده و نخستین دوره انتخابات شورای اجرایی آن در تیرماه 86 در مرکز تربیت معلم زینب کبری (س) اراک برگزار که در همان زمان دبیر اتحادیه شهر تبریز شد.

کریم زاده اضافه کرد: در انتخابات دوره دوم که در اول مرداد ماه سال جاری در مرکز آموزش استاد احمد آرام تهران برگزار شد، انجمن معلمان ادبیات استان مرکزی توانست بیشترین رای را کسب و به عنوان دفتر مرکزی اتحادیه انتخاب شود.

وی گفت: این اتحادیه برنامه‌ریزی، راهبردی و نظارت بر عملکرد انجمنهای علمی معلمان ادبیات کشور را به عهده دارد و در اتخاذ تصمیمهای کلان ادبی در کشور دخیل بوده که امید است این افتخار، رشد و غنای ادبی هر چه بیشتر استان را به دنبال داشته باشد.

کریم زاده افزود: علی‌اکبر کمالی‌نهاد، دبیر انجمن علمی ـ آموزشی معلمان ادبیات استان مرکزی به عنوان دبیر این اتحادیه برگزیده شده است.