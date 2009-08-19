به گزارش خبرنگار مهر، "محمد مجید الشیخ" سفیر عراق در تهران ، که به مدت 20 سال ریاست دفترشهید محراب آیت الله العظمی سیدمحمد باقر حکیم(ره) را برعهده داشته، هم اکنون عضو دفتر سیاسی مجلس اعلی اسلامی عراق است و دربسیاری از فعالیت های فرهنگی- سیاسی - اداری و اجتماعی مرتبط با مسائل عراق حضور فعالانه داشته و دارد.

وی پس ازسرنگونی رژیم صدام و تشکیل نظام و دولتی مردمی درعراق به عنوان سفیرتام الاختیار و فوق العاده جمهوری عراق در جمهوری اسلامی ایران منصوب و استوارنامه خود را در مورخه 29/ 9 / 2004 میلادی تقدیم جمهوری اسلامی ایران نموده است.

بخش نخست گفتگوی خبرنگار مهر با مجید الشیخ روز سه شنبه منتشر شد ، بخش دوم و پایانی این گفتگو در پی می آید :

* آقای سفیر بپردازیم به روابط دو کشور، ویژ گی های مشترک دو کشور را چه می دانید ؟

- به عقیده بنده با توجه به اینکه در زمان صدام اختلافات سیاسی بین دو کشور وجود داشت که هم اکنون به حداقل رسیده است، ویژگیهای مشترک بسیارزیادی از جمله درزمینه های فرهنگی، سیاسی واقتصادی بین ایران و عراق وجود دارد، ضمن اینکه تردد زوار ایرانی به عراق را هم می توان بعنوان یکی دیگر از ویژگیها دانست. همچنین یکی از شاخص ترین ویژ گی های دو کشور داشتن طولانی ترین خط مرزی است.

*تاکنون اقدامی برای تردد زوار بدون ویزا بین دو کشور صورت گرفته است؟

-ما امیدواریم روزی برسد که زائران بتوانند بدون احتیاج به روادید به عتبات عالیات بیایند و برای تحقق این مهم تلاش خواهیم کرد.

* سطح مبادلات تجاری دو کشور را هم اکنون چگونه ارزیابی می کنید؟

- به عقیده من پیشرفت قابل توجهی در سطح صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق صورت پذیرفته است به طوری که سال گذشته (2008 میلادی) 3 میلیارد دلار از سوی ایران صادرات داشتیم و پیش بینی می کنیم که تا پایان سال 2009 این مبادلات بالغ بر 4 میلیارد دلار شود.همچنین توافقنامه هایی برای ایجاد بازارچه های مرزی مشترک در جنوب، مرکز وشمال طول نوار مرزی عراق با ایران به امضا رسیده است ضمن اینکه نمایشگاههای بازرگانی و کنفرانس های مشترک بین دو کشور به طور مستمر در حال برگزار شدن است همچنین توافقنامه ای هم بین اتاق بازرگانی دو کشور امضا شده که از این رو سطح مبادلات تجاری ایران و عراق روند رو به رشدی به خود گرفته که امیدواریم در آینده شاهد پیشرفت مستمر روابط دو کشوردر همه ابعاد بویژه بعد اقتصادی باشیم.

* به نظر شما عوامل برخورد ناصحیح با زوار ایرانی چه کسانی هستند؟

-این رویکرد خاص صرفا علیه زائران ایرانی وجود ندارد بلکه عده ای به دنبال ضربه زدن به ملت عراق هستند که در این چارچوب عملیات های تروریستی را انجام می دهند. در واقع رویکرد این گروهها و هدف آنان ضربه زدن به تجمعات ملت عراق است.

*آیا توصیه ای به زائران ایرانی دارید؟

-با توجه به اینکه در حال حاضر روزانه حداقل 3 هزار زائر ایرانی وارد خاک عراق می شود از این فرصت استفاده می کنم و از زائران ایرانی می خواهم که سفر خود را درچارچوب کاروانهای سازمان حج و زیارت که بسیار منظم هستند انجام دهند زیرا برای این کاروانها گشت های امنیتی گذاشته ایم تا ضریب امنیت این زائران بالا رود.

* روند بازسازی حرمین شریفین را تا این لحظه چگونه ارزیابی می کنید؟

- اگر بخواهیم بین دوره صدام و اکنون تفاوت را ببینیم تفاوت زیادی را شاهد خواهیم بود اما اگر از نظر بعد زمانی محاسبه نماییم از زمان سقوط صدام تا الان روند بازسازی بسیار کند است به گونه ای که اصلا در حد انتظار نیست. به اعتقاد من عتبات عالیات تنها از آن ملت عراق نیست بلکه متعلق به همه مسلمانان جهان است و از این رو وقتی پیشرفتی را در بازسازی عتبات عالیات شاهد باشیم بازتاب مثبت آن برای تمام زائران خواهد بود نه برای زائرانی خاص. ضمن اینکه حق تمام زائران دنیا است که برای زیارت به عتبات عالیات بیایند.

* چه گروههای در عراق نمی خواهند که این کشور رابطه خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟

- حزب بعث عراق یکی از مهمترین مخالفان ارتباط بین دو کشور ایران و عراق است و در این رابطه شخصیت هایی که از نظر فکری با این حزب همسو بوده وهمین طرز تفکر را دارند نیزمخالف رابطه ما با ایران هستند اما قاطبه ملت عراق خواهان ارتباط سالم و گسترده در چارچوب منافع مشترک دو کشورهستند چرا که ایران کشور دوست و برادر ما است که کمک های زیادی را نیز به عراق کرده است. از این رو روابط بین دو کشور بویژه روابط سیاسی و اقتصادی رو به گسترش و توسعه است.

* آیا دولت عراق تاکنون اقدام خاصی برای پایان دادن به فعالیت های گروههای تروریستی از جمله پژاک انجام داده است؟

- همانطوری که رسما اعلام کرده ایم دولت عراق حاضر نیست که از داخل خاک این کشور عملیاتی علیه سایر کشورها از جمله ایران انجام شود. در این چارچوب با گروههای پژاک ، حزب کارگر عراق و منافقین به مبارزه برخاسته ایم و هرگز خاک عراق را به مبدایی برای انجام عملیات های تروریستی علیه کشورهای همسایه مبدل نخواهیم کرد و در این چارچوب به هیچ یک از این گروهها اجازه فعالیت نخواهیم داد.البته تمام این گروهها فعالیت خود را در زمان رژ یم سابق بعث آغاز کرده اند ولی در چارچوب سیاسی رژیم جدید دولت عراق آنها امکان فعالیت پیدا نخواهند کرد.

* مناقشه ایران با عراق را بر سر حوزه های نفتی مشترک را چگونه ارزیابی می کنید؟

-به اعتقاد بنده راه گفتگو بهترین راه و تنها را برای حل چنین مشکلاتی است و دراین زمینه کمیته هایی را برای همکاری و نحوه برداشت نفت از این حوزه های نفتی تشکیل داده ایم. به گونه ای که وزیر نفت عراق با همتای ایرانی خود برای تشکیل این کمیته به نتیجه رسیده ضمن اینکه این کمیته فنی از سوی دولت عراق به ایران آمده و مذاکرات و تفاهم نامه هایی را نیز با طرف ایرانی انجام داده است و همچنین توافق نظری بین دو طرف برای استفاده از دانش فنی و توانمندی مهندسان ایرانی برای پیشبرد صنعت نفت عراق انجام شده است که در این زمینه می توان به حفر چاههای نفت و استفاده بهینه از چاههای قدیمی که در آینده امکانپذیر خواهد بود اشاره نمود.

* در خصوص رود مرزی اروند رود چه اقداماتی انجام داده اید؟

- کمیته های تخصصی دراین رابطه تشکیل شده که این کمیته ها در دوره های مشخصی درخطوط مرزی تشکیل جلسه می دهند که وظیفه اصلی این کمیته ها بررسی مرزهای زمینی و آبی بین دو کشور است.

* روابط جمهوری اسلامی ایران را با سایر کشورهای عربی چگونه ارزیابی می کنید؟

-می خواهم ایران بیش از گذشته برای داشتن رابطه ای شفاف با سایر کشورهای عربی تلاش نماید تا بدینوسیله سطح روابطش را با آنان ارتقا دهد.

* بازگردیم به عراق چرا آمریکا سعی می کند که بعثی های فراری را به بدنه دولت عراق بازگرداند؟

- به اعتقاد ما جنایتکاران و به تبع آن حزب بعث دیگر جایی در عراق و سیاست های این کشور نخواهند داشت اما بعثی هایی که دستشان به خون ملت عراق آلوده نشده می توانند برگردند اما نه به عنوان حزب بعث چرا که دیگر حزب بعث اجازه بازگشت و تحرک سیاسی را در این کشور نخواهد داشت ضمن اینکه این مسئله از سوی ملت عراق هم قابل قبول نخواهد بود. آمریکا و نه هیچ کشور دیگری قادر به بازگرداندن حزب بعث به عراق نخواهند بود و هرچقدر که کشورهای مختلف برای این مسئله گرد هم بیایند بی نتیجه خواهد بود و اگر واقعا چنین جلساتی وجود داشت ابتدا باید با موافقت دولت و ملت عراق صورت می پذیرفت پس دیگران باید مطمئن باشند که ملت عراق حاضر به پذیرش چنین چیزی نیست.

* ورود یک هیئت آمریکایی به سوریه و گفتگو پیرامون امنیت عراق نگرانی دولتمردان عراقی را به دنبال داشت، گفته می شود سفر نوری المالکی به دمشق در راستای اعتراض به مذاکرات امنیت آمریکا و سوریه صورت گرفته است آیا چنین چیزی صحت دارد و اهداف سفر نوری المالکی به دمشق چه می تواند باشد؟

- نوری المالکی روز گذشته در راس هیئت عالی رتبه عراقی وارد دمشق شده و هدف وی از این سفر بررسی روابط مشترک و پیگیری توافقنامه های امضا شده بین دو کشور است. باید بگویم که گفتگوی کشور دیگری با سوریه در مورد امنیت عراق چندان از صحت و پایه و اساس درستی برخوردار نیست زیرا اگر کسی بخواهد در رابطه با امنیت عراق گفتگو کند باید ابتدا با دولت عراق مذاکره نماید نه کشور دیگری. ضمن اینکه سوریه یک کشور دوست و برادر عربی است.

* "ایاد علاوی" رئیس جبهه التوافق عراق با مقامات عربستان دیدار داشته و تلاشهایی برای تشکیل جبهه ای از سکولار های عراقی برای شرکت در انتخابات این کشور به عمل آورده، شما سرنوشت انتخابات عراق را چگونه می بینید؟

- هر چند که دردولت عراق احزاب آزادانه به فعالیت می پردازند اما این ملت عراق است که سرنوشت خود را تعیین می کند ازاین رو شاید برخی اقدامات از سوی برخی افراد صورت گیرد اما چنان موثر نخواهد بود چرا که ملت عراق با خون خود آزادی اش را رقم زد پس می تواند سرنوشت خود را هم رقم بزند و به این کار همچنان ادامه می دهد.

* آیا تروریست هایی که در شهرهای مختلف عراق اقدام به بمب گذاری می کنند، سعودی هستند ؟

- اکثر تئوریسین ها افرادی هستند که تئوری های تکفیری دارند و نمی خواهند ملت عراق حاکم بر اراده خود باشد اما اراده ملت آنان را در هم خواهد شکست و دولت عراق در اقصی نقاط کشور در حال ضربه زدن به آنها است. به هر حال تروریست هایی با اندیشه های تکفیری هستند که دراین چارچوب با حزب بعث نیزهمکاری های بسیار زیادی دارند که هویت های مختلفی نیز دارند. بر خی ها سعودی و برخی دیگر از کشورهای دیگر عربی هستند.

* نقش عربستان در هدایت انتخابات پارلمانی عراق چیست؟

- امروز ملت عراق ملتی بسیار آگاه است که در حضورش در پای صندوق های رای به دنبال تحقق آرمانهای خود است فکر نمی کنم خرج کردن پول برای رای دهندگان عراقی که الان آگاهی زیادی پیدا کردند تاثیر زیادی داشته باشد البته در گذشته شاهد بودیم که مرزهای مشترک را بین کشورهای مجاور باز کرده اند و پول های زیادی هم در این زمینه خرج نمودند تا شاهد این باشند که دولت مستقلی در عراق استقرار پیدا نکند گرچه خسارت های زیادی را در این زمینه متحمل شده ایم اما اصرار و پافشاری ملت عراق برای آزادی ، نقشه های آنان را نقش بر آب کرد. آنها حتی زمانی که نیروهای مسلح عراق از قدرت کافی برخوردار نبود، موفق به این کار نشده اند چه رسد به حالا که قدرت و توانمندی ملت و نیروهای مسلح عراقی بسیار زیاد شده است پس به طور حتم آنان قادر به انجام چنین کاری نخواهند بود.

از شما برای شرکت در این گفتگو سپاسگزارم

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گفتگو: محمدابراهیم پاکزاد