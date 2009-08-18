انتقال تمام مبالغ توسط ناصر شفق قانونی است/ واگذاری قطعی تراکتورسازی

عیسی رضایی روز سه شنبه و به دنبال مطرح شدن اتهاماتی مبنی بر واریز بودجه تراکتورسازی تبریز به حساب شخصی ناصر شفق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه از این ماجرا سوء برداشت شده است چرا که تمام انتقالات مالی صورت گرفته در دو سال اخیر با اطلاع و آگاهی اعضای هیئت مدیره بوده و هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان که بخشی از سهام تراکتورسازی را در اختیار دارد ادامه داد: فصل گذشته زمانی که تراکتورسازی خود را برای حضور در لیگ دسته اول آماده می کرد، هیئت مدیره مبلغی حدود 4 میلیارد تومان را به آقای ناصر شفق ارائه کرد که بنابر برخی ملاحظاتی و با تائید مدیر عامل تصمیم گرفته شد این مبلغ به حساب ایشان واریز شود. اما این موضوع به معنی استفاده شخصی از این حساب نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمام واریزهایی که برای تیم فوتبال تراکتورسازی انجام گرفته است در چارچوب مسائل قانونی و با تایید اعضای هیئت مدیره بوده و اینکه عنوان کردن این پول به حساب همسر وی واریز شده است صحیح نیست و برای ما محلی از اعراب ندارد.

عیسی رضایی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر به واگذاری تیم فوتبال تراکتورسازی به ناصر شفق اشاره کرد و تصریح کرد: براساس تصمیم اعضای هیئت مدیره تیم فوتبال تراکتورسازی از آن جهت که این فعالیت "هزینه بر" است و بازده اقتصادی مثبتی برای ما ندارد، به بخش خصوصی واگذار شده و از این پس تمام مسئولیت های مالی این تیم برعهده آقای شفق است.

رضایی با بیان اینکه شخصا با ورزش موافق هستم اما نمی توانیم از کیسه دولت برای فعالیت دیگران استفاده کنیم گفت: ما برای موفقیت تراکتورسازی یکی از اعضای هیئت مدیره را کنار آقای شفق قرارداده ایم و حتی به ایشان کمک مالی هم خواهیم کرد، اما دیگر نمی خواهیم در ورزش سرمایه گذاری کنیم چرا که برای کارخانه توجیه اقتصادی ندارد.

عضو هیئت مدیره کارخانه تراکتورسازی در پایان گفت: ما تمامی امکانات را برای ورزش کردن کارگران کارخانه تراکتورسازی فراهم می کنیم اما دیگر نمی خواهیم با پول دولت دیگران ورزش کنند!