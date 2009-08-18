ضریب امنیتی برای خروج مددجویان اعزامی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی حسینی در جلسه دوره ای در جمع روسای اندرزگاه ها به افزایش دقت در اجرا و انجام وظایف با در نظر گرفتن موارد قانونی و آئین نامه سازمان زندانها تاکید کرد و اظهار داشت: انجام طرح تکریم از مددجویان، فراهم کردن زمینه مناسب برای خدمات رفاهی و حقوق شهروندی، افزایش ضریب امنیتی در خصوص چگونگی خروج مددجویان تحت عناوین اعزام و مرخصی، آزادی از اندرزگاه ها، اعطای ملاقات حضوری خارج از لیست با دستور مراجع قضایی تنها منوط به هماهنگی با مدیریت است.

وی ادامه داد: اعزام مددجویان به قستمها با ارسال دستور کتبی از قسمت مربوطه و متعاقبا تحویل رسید مددجو، مشخص کردن افراد مجاز به احضار مددجویان در کلیه قسمتها همچنین تعیین مکان در اجرای احکام برای تحویل مددجویان خوانده شده جهت رفع کردن مشکلات قضایی از جمله نکاتی است که روسای اندرزگاه ها باید به آنها توجه ویژه داشته باشند.

این مسئول ضمن تشریح وظایف محوله به روسای اندرزگاه ها و تاکید بر انجام آنها خاطرنشان کرد: روسای اندرزگاه ها با توجه به حساسیت شغلی باید به موارد خاص توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند تا اندرزگاه های این مرکز مطابق با استانداردهای بین المللی و سازمانی باشد.

وی با اشاره به نامگذاری سال اصلاح الگوی مصرف یادآور شد: فرهنگسازی، ترویج و آموزش اصول مصرف بهینه از راهکارهای اصلی و اجرایی اصلاح الگوی مصرف است و روسای اندرزگاه ها نسبت به این امر مهم توجه بیشتر و ویژه ای داشته باشند و در مصرف عمومی آب، برق و سایر ملزومات توجه و اهتمام بیشتری را اعمال کنند.

این جلسه به منظور ارزیابی از نحوه و چگونگی فعالیت و عملکرد در زمان تصدیگری با حضور مدیر و مسئولان اداری در اندرزگاه چهار برگزار شد.