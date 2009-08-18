قول می دهم شکوفایی به صنعت ریلی بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حمیدرضا بهبهانی صبح سه شنبه به محض ورود به کارخانه واگن پارس اراک که یکی از شرکتهای مادر تخصصی در تولید انواع تجهیزات و وسائل حمل و نقل ریلی است با تجمع حدود 100 نفری کارگران در جلوی در کارخانه روبرو شد.

در این تجمع وزیر راه و ترابری ضمن تجلیل از مقام کارگر گفت: کارگران همواره دین خود را به کشور ادا کردند و باید بر دستان آنان بوسه زد.

حمیدرضا بهبهانی با بیان اینکه برنامه‌های گسترده‌ای در صنعت ریلی به مرحله اجرا در آمده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس قریب به هشت هزار کیلومتر ریل به کشور افزوده می‌شود که این میزان سبب می‌شود صنعت ریلی با شکوفایی زیادی همراه شود.

وزیر راه قول داد مشکل شرکت واگن پارس و کارگران را با رئیس جمهور مطرح کند.

وی با این بیان اینکه قول می دهم که کارها با سرعت بیشتری انجام شود تا شکوفایی به صنعت ریلی بازگردد، ادامه داد: انتظار از کارگران این است که با پشتوانه تمام، کار خود را ادامه دهند تا دوباره رونق و شکوفایی به کارخانه بازگردد.

وزیر راه خواستار حفظ آرامش کارگران شد و گفت: کارگران سرور ما هستند و تمام تلاش خود را برای حل مشکلات آنها انجام می‌دهیم.

کارگران در این تجمع ضمن تاکید بر رسیدگی به وضعیت حقوقی آنان که مدعی بودند سه ماه حقوق نگرفتند، خواستار توجه به توان صنعتی و فنی واگن پارس در انجام پروژه های کشور از جمله راه آهن بودند.

کارگران با اشاره به سابقه خدمت واگن پارس در دوران دفاع مقدس و راه اندازی واحدهای جدید موازی با این کارخانه، خواستار توجه به این کارخانه با توجه به سابقه آن و نگاه متوازن به همه واحدهای سازنده بودند.

آنان با اشاره به آزاد بودن واردات تجهیزات دست دوم ریلی از خارج به لوکوموتیوهایی اشاره کردند که روی آنها نوشه "دست نزنید ترمز ندارد" و با توجه به اینکه واگن پارس قادر به تعمیر تجهیزات ریلی است آن را برای تعمیر به واگن پارس می آورند.

در این تجمع منوچهر مقدم رئیس کارخانه با دعوت کارگران به آرامش قول رفع مشکل حقوقی آنان را داد و قرار شد بعد از حضور وزیر راه نماینده کارگران به مدیریت برای رفع مشکل جلسه داشته باشند.