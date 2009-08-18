کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آئین‎‌نامه انتخابات ورزشی، برگزاری مجمع انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون‎ها تنها در صورت دستور رئیس سازمان تربیت بدنی یا درخواست اعضای 47 نفره مجمع لغو می‎شود. در حالیکه هیچ یک از این دو دسته خواستار جابه‎جایی زمان مقرر برای برگزاری سومین مجمع انتخابات تنیس روی میز نشده‌اند.

وی تصریح کرد: نامه جمعی از اهالی تنیس روی میز در اختیارمان قرار گرفته است. آنها خواستار لغو برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون این رشته در تاریخ 29 مردادماه و موکول کردن آن به بعد از استقرار کابینه دولت دهم شده‌اند. اما سازمان تربیت بدنی روی این نامه هیچ واکنشی نشان نداده است.

معاون سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: من به عنوان معاون سازمان تربیت بدنی تنها مجری برگزاری چنین مجامعی هستم. تصمیم گیرنده اصلی رئیس سازمان است. آقای علی آبادی هم هیچ دستوری مبنی بر لغو مجمع انتخاباتی نداده است. پس این مجمع در تاریخ پیش‌بینی شده برگزار خواهد شد.

"اما ظاهرا مخالفان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز مستنداتی را مبنی بر صحت ادعای خود در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار داده اند! در این زمینه هم هیچ واکنشی نداشته‎اید؟"

هاشمی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: صلاحیت آقای شهنازی برای شرکت در انتخابات تایید شده است. ضمن اینکه حوزه حراست سازمان تربیت بدنی مسئول اصلی رسیدگی به این امر است.